WIJIJ start werkgeverscampagne onder ruim 1700 ondernemers

REGIO • Deze week start een brede kennismakingscampagne om MKB'ers in de regio te informeren over het nieuwe platform WIJIJ (spreek uit: wij-jij). In de komende maanden ontvangen ruim 1700 werkgevers een informatiebrochure met uitleg over de vernieuwende visie en werkwijze van WIJIJ en hoe het platform hen helpt bij het vinden van gemotiveerde medewerkers.

De folder gaat naar werkgevers in de regio Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden. Op 19 september organiseert WIJIJ een bijeenkomst waar kandidaten en werkgevers elkaar ontmoeten en vinden. Wie interesse heeft, kan zich op de website WIJIJ.nl aanmelden.

Cruciaal in de aanpak van WIJIJ is de screening van kandidaten op basis van passie en talent, in combinatie met werkervaring en opleiding. WIJIJ richt zich vooral op kleine werkgevers en ontzorgt hen bij het vinden van nieuwe medewerkers. Sinds het platform dit voorjaar is gestart, hebben zich al meer dan 1.000 kandidaten ingeschreven. Voor een maandelijkse contributie van 10 euro kunnen werkgevers díe nieuwe medewerker vinden die helemaal bij hen past. Zij krijgen daarbij tevens ondersteuning van het professionele WIJIJ-team.

Gemotiveerde kandidaten

De vernieuwende aanpak van WIJIJ leidt niet alleen tot kandidaten aan wie de werkgever vaak nog niet eerder had gedacht, maar ook tot gemotiveerde mensen die zelf graag willen. Het WIJIJ-team kijkt tevens naar de persoonlijkheid om te zorgen voor de juiste 'klik' tussen kandidaten en werkgevers.

Profiel

WIJIJ heeft een digitaal platform ingericht waar iedereen die op zoek is naar werk of een andere baan, een eigen profiel kan aanmaken. Op deze profielpagina geven zij niet alleen feiten over hun werkervaring en opleiding aan, maar hebben juist veel ruimte om talenten, passies en andere vaardigheden te delen. Hierdoor staat centraal wie zij werkelijk zijn, wat zij graag doen en wat hun toekomstige potentie is. Dit levert hele bijzondere matches van banen en kandidaten op, zoals een lasser als bloemist of een serveerster om je vorkheftruck te besturen.

Voor meer informatie: www.wijij.nl

Fotobijschrift: Het professionele WIJIJ-team helpt werkgevers om die kandidaat te vinden, die het beste bij hen past.