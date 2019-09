Lexmondse Willemijn ontwikkelt beweeg-app voor goede doelen

LEXMOND • Willemijn Oskam uit Lexmond zorgt samen met haar oud-collega Öner Sang-A-Jong voor een extra reden om in beweging te komen. Het duo lanceert begin volgend jaar een app waarmee elke afgelegde kilometer geld oplevert voor een goed doel.

Naam van de app is: Make Miles. Op zondag 15 september start crowdfunding om de ontwikkeling van de app mogelijk te maken. De app registreert elke afgelegde kilometer (wandelend, hardlopend of fietsend) en zet die vervolgens om in een donatie voor een goed doel.

Voor elkaar zorgen

Mede-oprichter Willemijn vertelt over het ontstaan van het plan voor de app: "Öner en ik waren collega's in Rotterdam. We werkten als begeleider van dak- en thuislozen. We vinden het allebei belangrijk dat je voor elkaar zorgt en dat iedereen op zijn eigen manier mee kan doen. We zeiden: iedereen zou iets voor een goed doel moeten kunnen doen én mensen zouden meer moeten bewegen."

Duwtje in rug

Met de app willen Willemijn en Öner mensen motiveren en stimuleren om te bewegen. "Het goede doel geeft hen een extra duwtje in de rug. Wat we zelf erg mooi vinden aan het concept is dat iedereen op zijn eigen manier iets kan bijdragen. Je kunt alleen geld doneren, je kunt wandelen, fietsen of hardlopen. Het werkt zo: mensen doneren voor een goed doel of aandachtsgebied. Het geld gaat daar pas naartoe op het moment dat iemand anders met de Make-Miles-app kilometers aflegt. Je hebt dus donateurs nodig en mensen die bewegen."

Crowdfunding

Het ontwikkelen en lanceren van de app kost minimaal 50.000 euro. "Daarom houden we deze maand een crowdfund-campagne. Het is voor ons belangrijk dat ook bedrijven meedoen. We hebben al veel bedrijven gesproken die enthousiast zijn. We hebben goede hoop dat het gaat lukken. De crowdfunding duurt een maand."

Kunst & Cultuur

Hoe werkt de app precies? "Make Miles meet je afstand en snelheid. Je krijgt een dubbele waarde: je kunt trotst zijn op jezelf omdat je kilometers hebt gemaakt en er gaat geld naar het goede doel. Je kunt zelf het doel kiezen voordat je start met bewegen. Je kunt ook kiezen voor een aandachtsgebied: kunst & cultuur of mens en gezondheid bijvoorbeeld, of ontwikkelingshulp. Dan wordt het geld verspreid onder doelen die onder dat gebied vallen. Als je niet kiest, wordt het gelijkmatig verdeeld onder de goede doelen."

CBF-keurmerk

Öner en Willemijn werken momenteel aan een lijst met goede doelen. "We vinden het belangrijk dat die een CBF-keurmerk hebben. Dan voldoen ze aan allerlei eisen."

Ontwikkeling app

Zodra Make Miles voldoende geld heeft ingezameld, start de ontwikkeling van de app. "Dat duurt ongeveer drie maanden. We verwachten dat we de app begin 2020 kunnen lanceren. In het voorjaar kan iedereen dan naar buiten voor het goede doel."

Meedoen

Mensen die willen helpen om de app mogelijk te maken, vinden op de site http://www.two-brains.nl/makemiles een doneerknop. "Wie daarop klikt wordt doorgestuurd naar doneeractie.nl. Daar kun je meedoen. Uit de groep mensen die doneert, selecteren we een groep die mee mag doen met het testen van de app. Als ze dat leuk vinden natuurlijk."