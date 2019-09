Jarig museum geeft kunst een kans

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Museum De Koperen Knop viert deze maand haar 30-jarig bestaan. Dat gebeurt op verschillende manieren. Onder meer door een kunstwedstrijd. Op zaterdag 14 september 2019 is er een openlucht schilderfestival Pintar Rapido en de hele zomer door konden kinderen een eigen kunstwerk maken onder het motto Kidskunst. Het werk dat hierbij ontstaat is op donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 september in het museum te zien.

De organisatie van deze kunstmanifestatie wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam, die dit jaar veertig jaar bestaat. Dankzij een bijdrage uit de MAG-gelden kon een en ander worden gerealiseerd. Aan het schilderfestival nemen 40 amateur kunstenaars deel en bij de kidskunst zorgen meer dan 110 deelnemers voor unieke kunstwerken. Dit alles wordt niet alleen getoond, maar er is ook een officiële jury voor zowel de in de openlucht gemaakte werken als de kidskunstwerken. Bovendien kan het publiek op donderdag 19 en vrijdag 20 september een stem uitbrengen op alle getoonde kunstwerken. De prijsuitreiking voor beide categorieën is op zaterdag 21 september 2019 om 11.00 uur in het museum. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Museum De Koperen Knop heeft een bijzonder jaar achter de rug, waarin de maand september 2019 extra activiteiten te zien gaf. Dat was ook het einde van de bijzondere expositie 3D. Eind van deze maand wordt de unieke expositie OKK 100 jaar Springlevend geopend en start het nieuwe winterseizoen. Het museum is te vinden aan de Binnendams 6 in Hardinxveld-Giessendam. Voor meer informatie: www.koperenknop.nl.