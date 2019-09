Enquête TipMolenlanden over stalbranden en woningbouw in Molenlanden

MOLENLANDEN • De nieuwe enquête van TipMolenlanden is dinsdag 10 september verstuurd en heeft ditmaal als onderwerpen: stalbranden en de woningbouw in Molenlanden.

De enquête is verstuurd naar de ongeveer 700 leden van het burgerpanel. Enkele vragen uit de vragenlijst zijn bijvoorbeeld: "Wat zou er gedaan kunnen worden om grote aantallen dode dieren bij stalbranden te voorkomen?" Of: In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling "Er moeten snel nieuwe woningen gebouwd worden in de kernen van Molenlanden"?

De enquête kan ingevuld worden via de link: https://enquete.toponderzoek.com/TipMolenlanden

Het burgerpanel wordt geregeld geraadpleegd in de nieuwe gemeente Molenlanden en is een initiatief van Kontakt Mediapartners. Iedereen vanaf 16 jaar kan via dit panel zijn of haar mening geven over actuele thema's in de gemeente. Het Kontakt editie Alblasserwaard is hiervoor een samenwerking aangegaan met onderzoeksbureau Toponderzoek. Uitslagen van de onderzoeken kunnen anoniem verwerkt worden in nieuwsberichten en een bijdrage leveren aan de politieke en maatschappelijke discussie.

Toponderzoek

Toponderzoek heeft in 70 gemeenten in Nederland burgerpanels ingesteld. De praktijk heeft al uitgewezen dat sommige onderzoeksresultaten worden meegewogen in de politieke besluitvorming. Dat betekent dat panelleden mede hun stempel kunnen drukken op besluitvorming. En juist dat maakt deelname aan het burgerpanel interessant en leuk. De panelleden kunnen ook zelf onderwerpen aandragen waarover zij geraadpleegd willen worden.

Uitslagen van de onderzoeken kunnen anoniem verwerkt worden in nieuwsberichten en een bijdrage leveren aan de politieke en maatschappelijke discussie. Aanmelden is mogelijk op: www.TipMolenlanden.nl. De resultaten zijn binnenkort terug te lezen op www.TipMolenlanden.nl en worden ook aan de redactie van Kontakt Mediapartners ter verwerking aangeboden of op de Facebookpagina van TipMolenlanden.