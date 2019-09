Andy Sprong bij geslaagde wereldrecordpoging Ford Mustang

LOMMEL/SCHELLUINEN • Europese Ford Mustang-rijders slaagden afgelopen zaterdag met vlag en wimpel het oude wereldrecord van 960 bolides in een colonne te breken. Met 1326 Ford Mustangs in een lange parade werd het in 2017 in Mexico gevestigde record ruimschoots overtroffen. Onder hen Ford Mustang-fan Andy Sprong uit Schelluinen.

"Van jongs af aan ben ik gek op deze auto. In tegenstelling tot mijn vrienden, die een Ferrari of een Lamborghini mooier vonden. Het model van de Ford Mustang, maar het geluid en feitelijk de hele uitstraling sprak mij aan", aldus Andy Sprong.

Twee jaar geleden en net zijn rijbewijs op zak kwam zijn droom uit. "Samen met mijn vader heb ik in de zomer van 2017 de auto gekocht. Ruim een jaar ben ik nu alleen eigenaar van de in 2005 gebouwde rode Mustang met witte bies."

Heel zuinig

Andy (20) is zuinig op zijn prachtige auto met V8 motor. "Heel zuinig. Ik ben echt een hobby-rijder. Binnenkort gaat de auto de winterstalling in om in april weer de weg op te gaan. Ik rijd zo'n 4000 kilometer per jaar. Privé rijd ik in een Kia, maar voor speciale events gaat de Mustang uit de schuur en ontmoet ik andere rijders."

Zoals afgelopen weekend. "Op Facebook las ik over de recordpoging en het leek mij wel leuk om er bij te zijn. De Ford Mustang bestaat 55 jaar. Alle auto's waren aanwezig, zelfs oudjes uit het beginjaar 1964."

Bijna mis

De Mustang-rijders kwamen uit alle hoeken van Europa naar het Belgische Lommel. Onder de rijders maar liefst 136 drivers uit Nederland, die een minuut stilte werd hielden voor de onlangs overleden geestelijk vader van de Mustang de Amerikaan Lee Lacocca.

Voor Andy en zijn rode bak ging het bijna nog mis. "De hele dag verliep perfect, maar op het moment van de recordpoging startte mijn Mustang niet. Zo dood als een pier, maar gelukkig werd ik geholpen door een bijzonder behulpzame Belgische man. Met een startbooster wist hij mijn 'platte batterij', zoals hij de lege accu noemde, aan de gang te krijgen en kon ik alsnog invoegen in de lange rij. Kenmerkend voor de hechte band die we als Mustang-rijders helpen. Als familie laten we elkaar niet staan en dus maakte ik alsnog onderdeel uit van de geslaagde wereldrecordpoging. En daar ben ik heel blij mee."

Theo Sprong