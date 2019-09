GIESSENBURG • Vele tientallen belangstellenden, van jong tot oud, zagen dinsdagmiddag koningin Máxima aankomen bij zalencentrum De Til in Giessenburg.

Daar was een bijeenkomst van Alzheimer Nederland, in het kader van het 35-jarig bestaan. In De Til vindt met regelmaat sinds enige tijd een Alzheimer Trefpunt plaats. Binnen luisterde koningin Máxima naar een bijdrage van prof. dr. Erik Scherder en ging zij het gesprek aan met patiënten en mantelzorgers.

Een uitgebreider verslag staat donderdag in Het Kontakt.

Half Giessenburg loopt uit om koningin @MaximaKoningin_ te verwelkomen bij De Til @tilgroep in Giessenburg! #hetkontakt pic.twitter.com/jNOE4zsQ8l — Geurt Mouthaan (@GeurtMouthaan) September 10, 2019