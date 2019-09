Innovatieve boerderijwinkel Symbiose reikt tijdens opening al de 100ste pas uit

• Martine Vonk nam de eerste toegangspas in ontvangst. (Foto: Aangeleverd)

NOORDELOOS • Zelfservice boerderijwinkel Symbiose in Noordeloos heeft bij de opening op zaterdag 7 september direct 100 toegangspasjes uitgereikt aan klanten.

Martine Vonk, geboren en opgegroeid in Goudriaan, kreeg de eerste kakelverse eieren en het eerste pasje officieel overhandigd. Onder grote belangstelling vertelde Martine waarom ze de keuze voor biologisch voedsel belangrijk vindt en deelde ze haar enthousiasme voor het 'samen leven' (Symbiose) dat met de nieuwe boerderijwinkel in Noordeloos is ontstaan.

Stoofvlees

Na de officiële opening trok de winkel van Symbiose de hele dag door bezoekers. Onder het genot van een lekker kopje soep, stukje kaas en broodje stoofvlees uit eigen winkel kreeg iedereen de mogelijkheid om met de winkel en Symbioseboeren kennis te maken. Symbiose is een project van Kees en Maria van Gaalen, Bas de Jong, Jeanette Verloop en haar zus Tineke, René Bor, Anja en Nelie Slob en Rokus Lakerveld.

Biologisch

Het aanbod van Symbiose bestaat uit onbespoten fruit en groenten uit het seizoen, biologisch-dynamische kaas, biologisch ossenvlees en biologisch lamsvlees, duurzame eieren, sappen en honing. Klanten met een eigen elektronische sleutel (pasje) kunnen van maandag tot en met zaterdag 24 uur per dag in de winkel terecht. Op zaterdagochtend is de winkel van 10.00 tot 12.00 uur open en bemand voor geïnteresseerden die nog geen pasje hebben.

Symbiose is gevestigd op het adres Nieuwendijk 11, parallel aan de N214 en naast SV Noordeloos. Voor meer informatie: http://www.symbioseboeren.nl