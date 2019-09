Ina Teeuwen draagt sleutel Dorpshuis Noordeloos over

NOORDELOOS • Na zeventien jaar het Dorpshuis in Noordeloos gerund te hebben is de deur definitief op slot gedraaid door Ina Teeuwen en is de sleutel overgedragen aan de gemeente Molenlanden.

Noordeloos heeft 55 jaar gebruik kunnen maken van het Dorpshuis in de Veder van Hobokenstraat, waar lief en leed gedeeld is en waar verenigingen hun activiteiten hebben gehouden. Jarenlang was de exploitatie in handen van de Tilgroep, waar Ina deel van uit maakt, maar ze heeft wel haar eigen stempel op het dorpshuis gedrukt de afgelopen jaren. Tevens is ook de sleutel van de Smidse berg overgedragen aan de gemeente Molenlanden. Alle activiteiten zijn nu ondergebracht in het Noorderhuis elders in Noordeloos.