Bewoners Handpalm genieten van Cabrio-tourtocht

BLESKENSGRAAF • Afgelopen zaterdag 7 september was er in de omgeving van Bleskensgraaf een cabrio-stoet te spotten.

De eigenaren van acht cabrio's van de MX5 club (Mazda), waren bereid gevonden om op deze dag naar Bleskensgraaf te komen, om rond te touren met de bewoners van De Handpalm. De Handpalm is een onderdeel van Stichting Philadelpihia en is een woonvoorziening in Bleskensgraaf. Zij bieden woonbegeleiding aan zestien mensen met een (verstandelijke) beperking verdeeld over een kinder- en volwassenengroep.

De Cabrio eigenaren verzamelden zich einde ochtend bij Zuivelfabriek De Graafstroom. Daar werden ze ontvangen door Stichting De Graafstroom Doet, vanuit het Hart. Deze stichting is opgericht door de zuivelfabriek en ondersteunt vanuit betrokkenheid met de samenleving vooral lokale doelgroepen in de samenleving.

Na een lunch en een rondleiding bij de zuivelfabriek, gingen de cabrio's om 13:30 uur naar de parkeerplaats bij Zorgcentrum Graafzicht. Daar konden de bewoners van De Handpalm plaats nemen in de auto's, om een stuk te gaan rijden in de omgeving.

De route ging deels langs De Graafstroom. Het weer werkte gelukkig mee. Hoewel de voorspellingen er niet rooskleurig uitzagen, was het gelukkig toch droog weer en konden de auto's met open kap rijden. Dat was voor de bewoners natuurlijk fantastisch. Ze genoten dan ook met volle teugen van de rit.