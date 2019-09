BM van Houwelingen bouwt veertien koopwoningen in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Waar in Oud-Alblas eerst dorpshuis Trefpunt en de brandweerpost stonden, ontwikkelt BM van Houwelingen een nieuw woningbouwproject: 'Thuis in Alblas': een project dat bestaat uit veertien koopwoningen.

Samen met architectenbureau Visser en Bouwman heeft BM van Houwelingen een plan ontwikkeld met veertien koopwoningen. Het plan bestaat uit vier levensloopbestendige woningen (met alle woonvoorzieningen op de begane grond) en tien eengezinswoningen. Alle woningen worden gasloos uitgevoerd met een warmtepomp, optimale isolatie en zonnepanelen.

De gemeente Molenlanden nam het initiatief om beide locaties te ontwikkelen naar woningbouw. Hiervoor heeft de gemeente een tender uitgeschreven en de grond verkocht. BM van Houwelingen won de tender en scoorde het hoogste op de thema's vormgeving/architectuur, duurzaamheid en prijs.

Verkoop

De voorbereidingen nemen nog enige tijd in beslag, maar naar verwachting kunnen de woningen in oktober in de verkoop. Geïnteresseerden kunnen zich op de website www.thuisinalblas.nl alvast inschrijven om op de hoogte te blijven van het project.