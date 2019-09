Eerste editie Lowland Mud Games: welkom in de Lexmondse modder

LEXMOND • Niet bang voor modder en water en zin in een sportieve uitdaging, alleen of met familie en/of vrienden? Dan is zaterdag 14 september meedoen aan de Lowland Mud Games in Lexmond zeker een goed idee.

Aan het Lakerveld te Lexmond gaat het spektakel 's middags van start. Vele tientallen deelnemers starten dan een route vol obstakels en hindernissen. Jong, oud, lang, kort, sportief of niet, het maakt allemaal niet uit. "Iedereen kan meedoen", benadrukt Ralph Alting, één van de organisatoren. Je moet kunnen zwemmen en jezelf fit voelen, dat zijn de enige voorwaardes. De Lowland Mud Games is géén wedstrijd. De tijd wordt dus niet gemeten. Al kun je met een eigen groep natuurlijk best de competitie aangaan. Het belangrijkste is dat de eindstreep wordt gehaald."

De mannen achter dit nieuwe evenement zijn geen onbekenden. Niet zo gek, want het zijn dezelfde mannen die vijf jaar lang tekenden voor de Highland Games Zederik. "We wilden na al die tijd de kilt nu wel eens aan de wilgen hangen", lacht Ralph. "Er was een draaiboek en dat volgden we, er zat geen uitdaging meer in. Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar een nieuwe invulling. Want er definitief een punt achter zetten, wilden we absoluut niet. We hebben een unieke club, met een heel breed netwerk, het zou zonde zijn om daar niets mee te doen."

Kees Kortlever

Onder het genot van een enkel drankje kwamen diverse voorstellen op tafel. Met een dragonboot de gemeente door, dat soort plannen. Uiteindelijk kwam de Lowland Mud Games als winnaar uit de bus. En eigenlijk helemaal niet vreemd. Want als de polder zich ergens voor leent, dan is het wel het leveren van water en modder als natuurlijke obstakels. Dit wordt aangevuld met onder meer houten katrollen, grote netten en touwen om over een sloot heen te slingeren.

Het parcours heeft een lengte van ongeveer vier kilometer en kan rennend en lopend worden afgelegd. "We hadden het grote geluk dat melkveehouder Kees Kortlever uit Lexmond zijn weilanden aanbood voor het evenement. Dit op een ideale locatie plus de vrijheid om de Mud Games naar eigen ideeën in te vullen. Het mooie is dat Kees echt nog op een traditionele manier boert, zodat je in de weilanden tussen knotwilgen en koeien (die nog hoorns hebben) rondloopt. De Lowland Mud Games passen perfect in het prachtige landschap."

Sexy

Zoals gezegd, er zit geen officieel wedstrijdelement aan het spektakel in Lexmond. Maar de deelnemers maken wel kans op diverse prijzen. Voor de eerste kunnen geen extra inspanningen verricht worden: die gaat naar de oudste Mud Gamer. "Maar we hebben ook prijzen voor kameraadschap, voor de meest ludieke outfit en er is een prijs voor de meest sexy en gewaagdste deelnemer. Op dat gebied kun je dus wel je best doen om de jury te overtuigen."

De teller ging afgelopen maandag al over de 130 deelnemers. Een behoorlijk aantal, maar aanmelden is tot op de dag zelf nog mogelijk. "Vaak zien we dat in de laatste week de meeste aanmeldingen binnenkomen. Veel is afhankelijk van de weersvoorspelling en die is voor zaterdag 14 september best goed. We hopen met deelnemers, publiek en vrijwilligers dat er zo ongeveer drie- à vierhonderd man naar de Lowland Mud Games komen kijken en meedoen."

Reuma Nederland

Eén van de tradities van de Highland Games Zederik blijft in stand bij de Mud Games. Van het bedrag dat overblijft na aftrek van alle kosten gaat een deel naar een goed doel. "Dat heeft altijd iets met de fysieke gesteldheid te maken. Dit jaar hebben we gekozen voor Reuma Nederland. Vooraf weten we nooit of er iets overblijft, maar de afgelopen vijf jaar is dat altijd nog gelukt."

Zaterdag 14 september kun je je van 12.30 tot 13.30 uur inschrijven en aanmelden. Vanaf 13.45 uur volgt er de warming-up. De start is om 14.00 uur en om 17.00 uur zijn de Games afgelopen. Om 17.30 uur is de prijsuitreiking. Aansluitend is er vanaf 18.00 uur een afterparty.

Meer informatie: www.lowlandmudgames.nl