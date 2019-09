Mourik voegt bedrijven samen vanwege complexe infraprojecten

GROOT-AMMERS • Technisch dienstverlener Mourik voegt drie infrabedrijven samen tot Mourik Infra B.V. Door de bundeling van deze activiteiten speelt Mourik in op de groei in de markt van complexe projecten.

Mourik Groot-Ammers B.V., Mourik Limburg B.V. en Mourik Limburg Civiel B.V. gaan vanaf vandaag als één bedrijf verder.

Door de bedrijven te integreren kan Mourik complexere en ingewikkeldere projecten aan. Infrastructurele werken vragen steeds meer om een veelzijdige aanpak. Mourik pakt projecten integraal op, van projectmanagement tot en met oplevering en onderhoud. Recente opdrachten zijn onder andere de dijkversterking in Gouda en de renovatie van de sluizen bij Delden en Hengelo. Ook is Mourik actief in het onderhoud en herstel van schade na calamiteiten op honderden kilometers snel- en vaarwegen in het westen en zuiden van Nederland. Bijna alle disciplines en materieel wat daarvoor nodig is heeft Mourik in eigen huis.

Vooruitlopend op de integratie heeft Mourik in maart dit jaar het onderhoud van de Nederrijnbrug in de snelweg A50 verworven. Ook de complexe opdracht van het brandwerend maken van gedeeltes van de draagconstructie van de Beneluxtunnel is mede gegund vanwege de geïntegreerde aanpak.