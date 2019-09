Burgemeester: 'Subliem moment met onze Prinses!'

KINDERDIJK - Afgelopen zaterdagavond heeft Prinses Beatrix het nieuwe bezoekerscentrum van Werelderfgoed Kinderdijk geopend. Dit deed zij in haar rol als beschermvrouwe van de Vereniging De Hollandsche Molen. De opening, die gepaard ging met een uitgebreide licht- water- en muziekshow, trok veel bezoekers.

Burgemeester Dirk van der Borg was dan ook lovend na afloop van de ceremonie: ''Het was een subliem moment in aanwezigheid van onze Prinses. Als beschermvrouwe van de molens, maar ook als Prinses is het heel bijzonder dat zij deze openingshandeling kwam verrichten.'' Ook de inzet van alle vrijwilligers gedurende het hele proces maakte veel indruk op hem: ''Zij hebben een hele belangrijke bijdrage geleverd aan het feit dat dit heeft kunnen plaatsvinden. Dit is een hoogtepunt in de ontwikkeling van ons Werelderfgoed Kinderdijk. Dat dit dan met zoveel vereende krachten tot stand is gekomen maakt me trots."Volgens Van der Borg is Kinderdijk van onschatbare waarde voor de gemeente en de provincie: ''Het is werelderfgoed, het is historisch erfgoed. Het is een icoon van de gemeente Molenlanden."

Stichting Ambulancewens

Een andere bijzondere aanwezige bij de opening was Karin Hendrikse. Sinds 2011 was zij als vrijwilligster verbonden aan Kinderdijk. Een half jaar geleden werd ze ernstig ziek en sindsdien is het zo hard achteruit gegaan dat ze haar werkzaamheden inmiddels neer heeft moeten leggen. Haar situatie verslechtert, maar een van haar laatste wensen was om aanwezig te kunnen zijn bij de onthulling van het nieuwe bezoekerscentrum.

Via de stichting Ambulancewens is dit mogelijk gemaakt, zo vertelt ze na afloop: ''Dat kwam pas tot stand aan het begin van deze week. Ik had een uitnodiging gekregen als vrijwilliger, maar heb toen af moeten zeggen omdat ik niet meer mobiel ben. Toen heeft directeur Cees van der Vlist geregeld dat ik via de stichting Ambulancewens dit toch mee heb kunnen maken.'' De avond stelde niet teleur en gaf haar dan ook een goed gevoel: ''Ik ben heel erg trots, omdat ik vind dat ik hier als vrijwilliger een aandeel in heb gehad, zoals al onze vrijwilligers. Die zijn echt de drijvende kracht achter dit alles. We zijn er met z'n allen verantwoordelijk voor dat het zo mooi heeft mogen worden als het nu is.''

Vrijwilligers

Alle ruim 200 vrijwilligers waren uitgenodigd om de openingsceremonie bij te komen wonen. Een van hen is Pauline Veth uit Papendrecht, die al sinds 2013 haar bijdrage levert aan het werelderfgoed: ''Ik kwam wegens een reorganisatie helaas zonder werk te zitten. Ik was altijd graag onder de mensen en heb me toen aangemeld. Het is hier altijd ontzettend gezellig.'' Ook in haar ogen is het bezoekerscentrum een verrijking voor het gebied geworden: ''Het is ontzettend mooi. Het valt niet op. Als je de dijk af komt is het zo minimalistisch dat je toch gefocust blijft op die prachtige molens. Het doet echt recht aan Kinderdijk.''

Trots

Ook wethouder Arco Bikker kijkt met trots terug op de avond: ''Het is speciaal dat Beatrix op haar 81e naar Kinderdijk komt om deze opening bij te wonen. Dat is een eer voor Kinderdijk en onze gemeente. Dat zegt ook wel iets over de waarde van dit gebied, ook voor het koningshuis.'' Ook hij benadrukt het belang van Kinderdijk en het behoud van het Werelderfgoed: ''Er zijn tien werelderfgoederen in Nederland en wij hebben er daar een van in onze gemeente. Daar wordt internationaal heel hoog tegenaan gekeken. De geschiedenis van onze omgang met water is hier perfect zichtbaar en bewaard gebleven.''

