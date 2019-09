Ontmoetingsplek voor (groot)ouders en kinderen

MOLENLANDEN • Dit najaar willen Stichting Welzijn, jeugdgezondheidszorg Rivas en het Sociaal Team van Molenlanden een ontmoetingsplek voor ouders en hun kinderen uit Molenlanden en omgeving organiseren.

"Het opvoeden en zorgen voor kinderen is een mooie en dankbare taak, maar lang niet altijd makkelijk. Veel ouders hebben af en toe behoefte aan een plek om dit te delen. Een koffieochtend met andere ouders biedt daar bijvoorbeeld een mooie gelegenheid voor. De kinderen kunnen met elkaar spelen, terwijl de ouders genieten van een kop thee of koffie. We willen graag weten of er behoefte is aan zo'n ontmoetingsplek en in welke vorm men daar invulling aan wil geven", vertelt Brenda Konijnenburg, jeugdverpleegkundige van Rivas.

Op woensdagochtend 18 september om 09.30 uur organiseren zij daarom een meedenkbijeenkomst in het consultatiebureau aan de Adriaan Heynisstraat 4 te Nieuw-Lekkerland. Geïnteresseerden kunnen aansluiten en meedenken over de invulling van deze ochtenden.