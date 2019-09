Veel deelnemers aan kampioenschap Pappelellen

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Ter gelegenheid van het onderdeel cultuur van het HAGI-festival 2019 vond afgelopen zaterdag het Nationaal Kampioenschap Pappelellen plaats. Dit werd een geweldig succes.

Onder grote belangstelling speelden tientallen teams om de felbegeerde Gouden Pappellel. Rond Museum De Koperen Knop was een even succesvolle multiculturele markt. Op het weiland van Arie Rietveld, naast de museumtuin, waren vier officiële pappelelbanen uitgelegd.

De start was om 11.00 uur met voorrondes. Om 13.00 uur startte de jeugdcompetitie en aansluitend werden de eindwedstrijden gespeeld. Bij de jeugd bestond het winnende team uit de neefs Brent en Tijn van Noordenne, beide uit Hardinxveld-Giessendam. Bij de senioren waren de winnaars Bas van Houwelingen uit Voorthuizen en diens oomzegger André van der Wiel uit Gorinchem. Beiden niet alleen oud inwoners van Hardinxveld-Giesendam, maar beide ook opgegroeid aan de Kerkweg. De belangstelling van het toegestroomde publiek was groot en de spelers werden van alle kanten aangemoedigd, wat in fanatiek spelmomenten resulteerde.

Dat dit zo'n geweldig succes kon worden is mede te danken aan de inzet van teamleider Arie van Noordenne en zijn assistenten en de royale sponsoring. Hoofdsponsor Van Noordenne Glas gaf zelfs haar naam aan het kampioenschap 'Van Noordenne Open'. Daarnaast waren er vijf subsponsors, Damen Shipyards Hardinxveld, Van Noordenne Wapeningsstaal, W.C. van Dijk Vastgoed, Rabobank Merwestroom en Van Wijngaarden Marineservices. De baansponsors waren Zuid-Holland Promotions, Van Noordenne Accountants, Blokland Bouwpartners, Kringloop De Cirkel en Blom Sportprijzen. Daarnaast is er een bedrag ontvangen van de MAG-gelden.

Na de spannende finale, waarbij met name de beide hoogst scorende seniorenteams elkaar op de hielen zaten, reikte wethouder Jan Nederveen de prijzen uit. Voor de eerste drie teams per categorie, waren er geldbonnen en de beide winnende teams kregen de felbegeerde gouden pappelel en een bloemetje. Tijdens de gezellige nazit in de spelerstent op het veld, kon met plezier worden teruggekeken op een bijzonder fijne en sportieve dag.