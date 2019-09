Molenaars zetten deuren op tijdens Fietsmolentocht

ALBLASSERWAARD • In samenwerking met SIMAV (Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden) worden tijdens de zevende editie van de Fietsmolentocht, op zaterdag 28 september, de deuren van een aantal molens geopend voor de rijders van de tocht, die zo precies mogelijk de route van de schaatsmolentocht volgt. De route is daardoor iets aangepast.

Het gaat om de volgende molens die middenin de weilanden unieke locaties zijn:

• De Kleine Molen, een wipmolen, van molenaar en fotograaf Cees van der Wal in Streefkerk

• De Achtkante Molen, een grondzeiler, van molenaar Wim Slob (Groot-Ammers)

• De Hoge Tiendwegmolen (zonder wieken), nu als 'Koffiemolen' in gebruik voor lichte horeca door exploitant Adrie Schot

De Fietsmolentocht, die door de Rotary Clubs Alblasserwaard en Kinderdijk georganiseerd wordt, kent vier afstanden: 15, 30, 50 en 70 kilometer. Dit jaar rijden we voor Odensehuis Papendrecht. Voor mensen met beginnende dementie om hen zo lang mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving en zo isolement te voorkomen.

Opstappen voor de Fietsmolentocht kan vanaf 09.00 uur op zeven verschillende plaatsen. Voor kinderen tot en met 12 jaar is de Fietsmolentocht gratis. Daarboven is het inschrijfgeld, inclusief fraaie medaille én een lot voor de loterij, 10 euro. Met het lot maken de fietsers kans op theaterbonnen, reischeques, high-wine- en dinerbonnen.

Voor meer informatie: hallo@fietsmolentocht.nl. Aanmelden en meer informatie vinden over de route, tijden en bijzondere activiteiten onderweg kan via www.fietsmolentocht.nl. Samen met Odensehuis staat de Rotary Club ook op de braderie van het Havenfestival op zaterdag 21 september.