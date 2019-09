Team van De Bonte Shetlander Hoeve geeft show op 107e Fokveedag Boerenlandfeest

HOORNAAR • Het eerste onderdeel van het pauzeprogramma tijdens de 107e Fokveedag Boerenlandfeest op zaterdag 5 oktober in Hoornaar is bekend: een team van De Bonte Shetlander Hoeve uit Arkel zal een show verzorgen.

Voor Eddie en Tamar Kapitein en hun dochters Ayla en Arwen Kapitein is de ponyfokkerij, waarmee ze in 2010 zijn gestart, 'een uit de hand gelopen hobby'. Op hun zorgboerderij worden Shetlandpony-kruisingen gefokt, die worden geselecteerd op een goed karakter, kindvriendelijkheid, werkwilligheid en uiterlijk. Het showteam van De Bonte Shetlander Hoeve zorgt voor de dagelijkse beweging, het inrijden en de promotie van de pony's.

Het showteam bestaat uit enthousiaste meiden van acht tot en met zestien jaar. Er is al opgetreden tijdens onder meer de Merwede Horse Fair en de Country Fair in Aalten. En nu wacht op de eerste zaterdag van oktober een groot publiek op de Fokveedag Boerenlandfeest.

Uitbundig

De bezoekers in Hoornaar kunnen een show verwachten die door Ayla en Arwen Kapitein is geregisseerd en samen met het team tot in de puntjes is uitgewerkt. "De uitbundigheid spat er vanaf", wordt gegarandeerd.

Meer informatie: www.debonteshetlanderhoeve.nl