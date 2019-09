Seniorenraad organiseert Dag van de Ouderen

GIESSENBURG • Seniorenraad Molenlanden organiseert op vrijdag 4 oktober in de Til in Giessenburg een Dag van de Ouderen.

De Dag wordt geopend door waarnemend burgemeester Van der Borg. In het ochtendgedeelte spreekt notaris Yvonne Wansleeben van Notariskantoor Leussen & Van den Broek over Levenstestament, erven en schenken.

Na de lunch in de vorm van een stamppottenbuffet treedt Wieteke van Dort op, beter bekend als tante Lien. Aan de bijeenkomst wordt meegewerkt door Trio Sfeer voor de muzikale omlijsting.

De inloop is vanaf 10.00 uur en de dag wordt afgesloten om 15.00 uur. Kaartverkoop is op woensdag 18 september op de volgende punten: Dorpskamer Arkel van 11.00 tot 12.00 uur, Den Hoek Hoogblokland van 11.30 tot 12.15 uur, Ons Dorpshuis Schelluinen van 13.00 tot 13.45 uur, Noorderhuis Noordeloos van 13.30 tot 14.15 uur, Dorpskamer Giessenburg van 14.00 tot 15.00 uur, De Oude School Giessen-Oudekerk van 15.15 tot 15.45 uur en De Zes Molens Hoornaar van 16.00 tot 16.45 uur. De kosten van 12,50 euro moeten contant worden voldaan. Voor meer informatie Arie Slob via 0183-581331 of mrarieslob@hetnet.nl.