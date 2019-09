Zedje heeft dringend hulp nodig bij GIPS-project

MOLENLANDEN • Het gehandicaptenplatform van Molenlanden vraagt voor haar GIPS-project (Gehandicapten Informatie Project Scholen) meerdere mensen die willen helpen om dit project te begeleiden.

Kinderen uit de hogere groepen op de basisscholen krijgen twee uur uitleg en krijgen opdrachten om zelf te ervaren hoe het is om een handicap te hebben. Het eerste uur is een praktisch gedeelte waarbij ze met een rolstoel kunnen rijden, blinddoeken om, spalken om, braille lezen, enzovoorts. Het tweede uur worden enkele korte filmpjes vertoont waar gehandicapte mensen in hun leefomgeving te zien zijn. In dit tweede uur kunnen de kinderen ook alle vragen stellen die bij hun leven.

Het doel van het GIPS-project is om hun al op jonge leeftijd kennis te laten maken met gehandicapten. Vaak is er een schroom in de maatschappij om makkelijk om te gaan met de gehandicapte. Het blijkt uit de inmiddels meer dan twaalf jaar dat het project draait, dat de schroom weg is en als men de kinderen jaren later tegenkomt zij heel gemakkelijk de gehandicapte aanspreken. Ook wordt duidelijk gemaakt dat wanneer men een handicap oploopt men vaak nog veel meer kan dan gedacht wordt. Zedje vraagt dan ook mensen met en zonder handicap om zich enkele uren per jaar beschikbaar te stellen. Men kan zich ook aanmelden om eerst eens mee te kijken of het wat voor hem of haar is. Het is zeer nodig dat er mensen bijkomen omdat door de fusie van de nieuwe gemeente Molenlanden het aantal scholen dat bezocht moet worden meer dan verdubbeld is.

Aanmelden of meer informatie kan via info@zedje.nl of via voorzitter Goof van Rijswijk: 06-20890334.