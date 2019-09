Huis van de Waard van start in Brandwijk

BRANDWIJK • Vrijwilligersorganisatie Met Elkaar Voor Elkaar (MeVe) in Brandwijk opent op woensdag 11 september een Huis van de Waard in dit dorp. Vanaf die datum kunnen mensen elke woensdagmorgen om 9.30 uur binnenlopen in Verenigingsgebouw De Overstap voor een kop koffie en een praatje.

Marius de Wit uit Groot-Ammers is voorzitter van MeVe. Hij vertelt: "We beginnen met het Huis van de Waard op verzoek van de gemeente. Mensen zijn welkom tot 12.00 uur."

Vijfde huis

Het Huis van de Waard in Brandwijk is het vijfde 'huis voor het dorp' in de gemeente. In Groot-Ammers, Nieuw-Lekkerland, Ottoland en Oud-Alblas bevonden zich al Huizen van de Waard. De gemeente Molenwaard (nu Molenlanden) nam het initiatief voor deze ontmoetingsplekken na bezuinigingen in de zorg in 2015. Het initiatief ontlast mantelzorgers, biedt een plek voor mensen die behoefte hebben aan een vorm van dagbesteding en zorgt daarnaast voor gezelligheid in de dorpen. Iedereen is er welkom.

Vrijwilligers

Vrijwilligers organiseren de Huizen van de Waard, maar er is een professionele achterwacht beschikbaar op wie een beroep kan worden gedaan. Bezoekers kunnen een spelletje doen, biljarten, creatief bezig zijn en elkaar ontmoeten.

Het Huis van de Waard Brandwijk is gevestigd in Verenigingsgebouw De Overstap, Kerkweg 10. Voor meer informatie: http://huisvandewaard.nl