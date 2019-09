Gemeente Molenlanden wordt achtervang voor lening van 2 miljoen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden is van plan om zich garant te stellen als achtervang voor een lening van maximaal 2 miljoen euro, die woningcorporatie Lek en Waard Wonen wil gebruiken om isolatieprojecten en sloop en nieuwbouw van woningen uit te kunnen voeren.

Lek en Waard is van plan om per medio september 2019 deze lening aan te trekken. Deze lening wordt aangevraagd met borging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Molenlanden is de achtervanggemeente hierin.

Het WSW is de eerste buffer om aanspraken als borg op te vangen. De tweede buffer is de onderlinge waarborg van corporaties en de derde buffer bestaat uit de afspraak met Rijk en gemeenten dat de woningcorporatie indien nodig kan beschikken over renteloze leningen als de corporatie in zwaar weer zou komen te verkeren. Deze laatste buffer wordt de zogenaamde achtervang genoemd.

Het gemeentebestuur van Molenlanden wil dit graag doen en vraagt aan de gemeenteraad om op korte termijn eventuele bedenkingen kenbaar te maken. Lek en Waard Wonen wil namelijk de lening voor 16 september aanvragen.

"Om het bezit van de corporatie actueel te houden en om het woongenot van de huurders te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat de geplande werkzaamheden uitgevoerd worden", redeneert het gemeentebestuur van Molenlanden. Het risico voor de gemeente wordt als beperkt gezien. Lek en Waard Wonen heeft een gezonde financiële huishouding.