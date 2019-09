Gezondheidsmiddag in Hoornaar

HOORNAAR • Op maandag 30 september organiseert GIGA Molenlanden een gezondheidsmiddag in De Zes Molens in Hoornaar.

Tijdens deze middag zullen diverse organisaties aanwezig zijn. Zo is onder andere Scootmobiel Actief aanwezig voor het gratis APK keuren van de rollators. Kleine mankementen, gebreken en slijtage worden ter plekke verholpen. Ook is er ook de mogelijkheid tot de aanschaf van een nieuwe rollator. De diëtiste van Rivas vertelt deze middag wat over voeding en Brandpunt Optiek is aanwezig om de ogen te controleren. Tijdens deze middag wordt er ook een instructie gegeven over de beweegtoestellen langs het Oranjepad door Physiofit. GIGA Molenlanden hoopt er op deze manier weer een leuke en actieve middag van te maken. Iedereen is welkom.

De middag duurt van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur. Entree is gratis.