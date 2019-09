Beleef de Geschiedenis uit Lexmond steunt de Voedselbank

LEXMOND/VIANEN • Sinds twee weken steunt Beleef de Geschiedenis uit Lexmond de Voedselbank van Vianen.

De organisatie beschikt namelijk over een hoogstamboomgaard met oude appel- peren- en pruimenrassen. Te veel om allemaal te verwerken in de historische catering die Beleef de Geschiedenis als onderdeel binnen het bedrijf heeft. Door de maatschappelijke betrokkenheid waar zij voor staan besloten ze een goed doel te steunen binnen de gemeente Vijfheerenlanden.

Eeuwenlang wordt er al aandacht besteed aan goede doelen, zo staat er in een akte uit 1434 dat twee mannen zichzelf verplichten jaarlijks een bepaald bedrag te geven dat besteed wordt aan het uitdelen van brood en boter.

Voor Beleef de Geschiedenis werd het goede doel de Voedselbank in Vianen, heel concreet en heel dichtbij. Op donderdag worden er tassen vol vers onbespoten fruit opgehaald voor de gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank. De overige oogst wordt onder andere verwerkt tot heerlijke siropen, jam, stropen en gekonfijt fruit, allemaal naar historisch recept.

Verkooppunten gezocht

Van de verkoop van deze lekkernijen gaat een deel naar de Voedselbank en een deel naar het in stand houden van de Hoogstamboomgaard, zodat Beleef de Geschiedenis ook de komende jaren de Voedselbank kan steunen.

Beleef de Geschiedenis is nog op zoek naar verkooppunten in de gemeente. Ook zijn glazen potten en flessen met deksel welkom. Voor meer informatie of aanmelding: info@beleefdegeschiedenis.nl.

Open Monumentendag

Op zaterdag 14 september houdt Beleef de Geschiedenis een historische proeverij op Lakerveld 142 in Lexmond. Dan kan er uiteraard ook geproefd worden van lekkernijen uit de hoogstamboomgaard. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom van 13:00 tot 16:30 uur om gratis te komen proeven. Voor kinderen is er een raadsel om op te lossen. Meer informatie is te vinden op www.beleefdegeschiedenis.nl/nieuws.