College Molenlanden wil onderzoek naar Noordelijke randweg Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Het college van burgemeester en wethouders van Molenlanden wil onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor de aanleg van een randweg door Groot-Ammers, ten noorden van de Voorstraat en Sluis.

Al vele jaren klagen inwoners over het drukke verkeer over de Voorstraat en Sluis. In 2012 kocht de gemeente gronden aan tussen de Peppelweg en Graafland, om in de toekomst de aanleg van een zuidelijke randweg mogelijk te maken. In verband met actuele ontwikkelingen wil het college nu eerst een noordelijke variant onderzoeken.

Gemaal

Aanleiding voor dit voorstel aan de raad zijn de mogelijke bouw van een gemaal door het Waterschap, de wijziging van het watersysteem in de polder, een nieuwe ronde dijkverzwaringen en de aanleg van een uitweg voor het bedrijf Den Hartog B.V. Dit bedrijf wil graag een uitweg vanaf zijn buitendijks gelegen bedrijfsterrein richting het oosten aanleggen, zodat zijn vrachtwagens niet langer over de Voorstraat hoeven te rijden.

Nieuwe dijk

Het tracé voor de Noordelijke randweg ligt globaal op de nieuw aangelegde dijk ten noorden van de Voorstraat-Sluis. Waterschap Rivierenland onderzoekt momenteel de sterkte van de dijken in het hele gebied. Voor 2050 moeten de dijken voldoen aan de nieuwe normen. Als er ook aan deze dijk werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ontstaat er een mogelijkheid om werk met werk te maken. Inmiddels is bekend dat het onderhavige dijkvak niet de hoogste prioriteit heeft om te versterken.

De gemeenteraad van Molenlanden vergadert op dinsdag 17 september in Hoornaar over het collegevoorstel.