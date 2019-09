Alle tijd voor de gasten dankzij catering van Thee & Leut

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Onbezorgd je feestje vieren, zonder stress in de keuken vooraf en zonder grote vaat na afloop. Dat regelt Debora Kroon van Thee & Leut in Hardinxveld-Giessendam.

De Hardinxveldse is een geboren gastvrouw die ervan geniet het anderen naar de zin te maken. Het liefst neemt ze ook de bediening uit handen, maar wie dat liever zelf doet kan ook alleen de hapjes en gerechten voor een high tea, high wine of buffet bij haar bestellen. Ze dekt de tafel, levert bordjes en schalen en haalt de vaat na het vertrek van de gasten weer op.

Gastvrouw

"Ik werk al vanaf mijn zeventiende in de horeca", vertelt ze in haar ruime keuken waar al heel wat taarten en hapjes werden bereid. "Ik begon als hulpje bij restaurant Kampanje in Hardinxveld en klom op tot gastvrouw. Ik haalde later ook mijn wijncertificaat. De laatste jaren heb ik in een lunchroom in De Graanschuur in Giessenburg gewerkt. Het begon te kriebelen, ik wilde graag voor mezelf beginnen en zag mogelijkheden. Zo is Thee & Leut ontstaan."

Verse hapjes

Thee & Leut begon met het verzorgen van high tea's, ter gelegenheid van een verjaardag, jubileum, kraamfeest of babyshower, vrijgezellenfeestje of team uitje. Inmiddels doet ze veel meer. Ook lunches voor grote groepen heeft ze verzorgd, oog- en tongstrelende buffetten en high wine's. "Bij een high wine of high tea is dertig personen het maximale aantal, omdat ik veel kleine en verse hapjes maak. Maar bij een lunch kan ik grotere aantallen aan omdat de voorbereiding daarvan minder arbeidsintensief is."

Als de groepen groot zijn, werkt Debora samen met patissier Banketaria uit Giessenburg. "Zij leveren dan de zoete hapjes: taart, cupcakes en soesjes bijvoorbeeld."

Cadeau

De klant hoeft zelf alleen maar de tafels en stoelen klaar te zetten. En de slingers op te hangen. "Ik neem servies mee, bestek en tafelkleden. De bediening kan ik ook doen. Het leukste vind ik het verzorgen van mensen, het hen naar de zin maken. En ik vind het belangrijk dat het er mooi uitziet. Samen eten verbindt. Als mensen iets te vieren hebben en ik kan bijdragen aan een geslaagd feest, dat voelt voor mij als een cadeau."

Experimenteren

Alle voorbereiding gaat in overleg met de klant. Hartige taarten, wraps, lepeltjes met amuses, vegetarische of glutenvrije gerechten, het kan allemaal. Ter indicatie heeft Debora prijzen op haar website gezet. "Maar het kan ook luxer of soberder." Met een glinstering in haar ogen: "Soms krijg ik de vrije hand. Ik vind het zó leuk om dan te bedenken wat ik ga maken en te experimenteren."

Ook in het fraai opdienen heeft ze plezier. In haar keuken bewaart ze allerlei servies, zoals deftige etagères, kleurige schalen van Zuid-Europees aardewerk en nostalgische theekopjes. Bestek levert ze per couvert verpakt in een envelopje met servet.

Locaties

Inspiratie haalt ze onder andere uit de seizoenen. "In het najaar heb je weer de pompoenen, daar maak ik bijvoorbeeld een heerlijk soepje van. Afgelopen zomer waren we in Frankrijk. Franse restaurantjes bezoeken vind ik ook inspirerend." Niet alleen op het gebied van gerechten en service is Debora flexibel. "Ik kan ook adviseren over locaties. Er zijn diverse mooie locaties in de regio waar mensen een feest, high tea of high wine kunnen houden en ik de catering voor hen kan verzorgen."

Voor meer informatie: http://www.theeenleut.nl, debora@theeenleut.nl. Bellen kan ook: 06 – 41 22 91 69. Op Facebook is de gastvrouw te vinden onder 'Thee & Leut'.