Oud-wethouder Piet Hugense (63) uit Bleskensgraaf overleden

BLESKENSGRAAF • Piet Hugense, oud-wethouder van de voormalige gemeente Graafstroom, is afgelopen week overleden.

De inwoner van Bleskensgraaf is begin deze week begraven. Burgemeester Dirk van der Borg ging dinsdag voorafgaand aan de collegeavond in Ottoland hier kort op in. "Piet Hugense was een bekwaam jurist, die altijd voor anderen klaarstond. Het was een heel aardige man. Binnen bestuur en organisatie is met grote verslagenheid op zijn overlijden gereageerd."

Hugense werkte na zijn afscheid als afscheid als ambtenaar in zowel de gemeente Molenwaard als Molenlanden. In juni werd geconstateerd dat hij ziek was. Piet Hugense is 63 jaar geworden.