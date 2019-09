Voorstraat Groot-Ammers; groot effect door kleine maatregelen

GROOT-AMMERS • De gemeente Molenlanden hoopt met enkele relatief kleine maatregelen een groot effect te bereiken voor wat betreft de verkeersveiligheid op de Voorstraat in Groot-Ammers.

Al jarenlang is er sprake van overlast van veel en zwaar verkeer op de Voorstraat in het Lekdorp. Het dorp herbergt enkele grote bedrijven en de Voorstraat wordt gebruikt voor doorgaand verkeer uit omliggende dorpen.

De voormalige gemeente Liesveld is jarenlang geleden al begonnen met het maken van plannen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo werd de straat heringericht en kocht de gemeente grond aan om een zuidelijke randweg te kunnen realiseren.

Randweg

Een beslissing om die randweg aan te leggen, werd niet genomen, omdat de kosten daarvan erg hoog zijn. Het dossier werd overgedragen aan eerst de gemeente Molenwaard en nu aan de gemeente Molenlanden.

Inmiddels is aangetoond dat de bewoners van de Voorstraat en Sluis ten tijde van de ochtend- en avondspits geluidsoverlast, trilling- en geurhinder ondervinden, maar dat er geen wettelijke regels worden overschreden. Voor wat betreft de uitruktijden van bijvoorbeeld de brandweer en veiligheid is op basis van het advies van de Veiligheidsregio geconcludeerd, dat de aanleg van een randweg hooguit een lichte verbetering voor beide aspecten tot gevolg heeft.

Kleine voorstellen

In mei dit jaar heeft het college van B&W van Molenlanden daarom besloten om enkele kleine voorstellen te doen. Zo moeten de portalen van de 30 kilometerzone beter geaccentueerd worden en het oostelijke portaal iets verplaats worden. Ook wordt het kruispuntvlak van de Voorstraat met de kerkstraat en van de Voorstraat met de Haven geel gemarkeerd en wordt het wegdek van de Voorstraat en de Sluis verbeterd door de fietsstroken opnieuw rood te maken en komen er borden bij de wegversmallingen. Met deze aanpassingen is een bedrag van 57.000 euro gemoeid.

Het instellen van een verbod voor doorgaand vrachtverkeer is overwogen door de gemeente, maar dit gaat er niet van komen. De politie heeft al aangegeven hierop een negatief advies te zullen geven, omdat een dergelijk verbod niet te handhaven is. Bovendien is vanwege de grote omrijafstand (via N216-N214-N481 (Peilmolenweg) veel tegenstand van bedrijven te verwachten.

Gedragscampagne

De gemeente start wel met een gedragscampagne. Ook wil de gemeente nog onderzoek doen naar de mogelijkheden van de aanleg van een noordelijke randweg. Dit werk zou gelijktijdig gedaan kunnen worden met dijkversterking. Dit sluit ook aan op een wens van Den Hartog bv, dat op die zijn vrachtwagens van de Voorstraat wil halen.

Het onderwerp over de verkeersveiligheid op de Voorstraat in Groot-Ammers wordt besproken tijdens een meningsvormende avond op dinsdag 17 september vanaf 19.30 uur in het gemeentekantoor in Hoornaar.