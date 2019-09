Open Monumentendag op 14 september ook in Molenlanden

• Het comité van de Open Monumentendag in Molenlanden.

• Het comité van de Open Monumentendag in Molenlanden.

MOLENLANDEN • Op zaterdag 14 september wordt de jaarlijkse Open Monumentendag georganiseerd. Het landelijk thema is Plekken van Plezier, vrij vertaald als Oud Vermaak in nieuw Molenlanden.

Voor 2019 maken de zes historische verenigingen uit de gemeente Molenlanden samen het programma. De folder met het programma wordt huis aan huis verspreid via Het Kontakt. Verder ligt de brochure bij de musea en op diverse openbare plaatsen en is deze digitaal beschikbaar via de websites van de historische verenigingen en van de gemeente.

Vrijdag voor de Open Monumenten Dag, 13 september, zal ook de Open Monumenten Klassendag plaatsvinden. Diverse monumenten geven een rondleiding aan de hogere groepen van de basisscholen in Molenlanden. Er hebben zich ruim 400 kinderen opgegeven. Elk jaar doen er meer klassen mee.

De openstelling van het Waardhuis tijdens Open Monumenten Dag vorig jaar was een groot succes. De rondleidingen waren volgeboekt. Het Waterschap Rivierenland is dit jaar opnieuw bereid het pand open te stellen. Zie op de site en facebook van Historisch Collectief Molenlanden en de historische verenigingen hoe men kan intekenen voor een bezoek. Ook nu is er veel belangstelling.

Voor meer informatie: www.hcmolenlanden.nl of op Facebook, zie @hcmolenlanden.