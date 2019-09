Kracht van Kenianen gevangen in boek

WIJNGAARDEN • Drie vrouwen uit Wijngaarden maken een boek over Kenia. Initiatiefneemster Jet Schenk: 'Ik wil vooral de kracht laten zien van Kenianen.'

Jet heeft dorpsgenoten Simone van der Vlist en Rachel Stolk bij het project betrokken, respectievelijk voor het schrijven van de teksten en de vormgeving. Op de grote keukentafel van Jets huis ligt een prototype van het boek. Het omslag heeft de rode kleur van Keniaanse aarde, waarvan ook de huizen gebouwd worden, en het is verpakt in een zakje van gebleekt katoen. "Hetzelfde katoen gebruiken de vrouwen in het naaiatelier dat ik heb opgezet in Mtangani", vertelt Jet. Simone: "Als je het boek vasthoudt, moet je Kenia voelen."

Geen verklaring

Jet komt al tien jaar lang regelmatig in Kenia. Op een ochtend in 2009 werd ze wakker met het gevoel dat ze naar Afrika moest. Waarom wist ze niet. "Ik was er nog nooit geweest, had er geen affiniteit mee. Met het gezin hebben we een vakantie in Kenia geboekt. Toen ik uit het vliegtuig stapte, dacht ik: ik ben thuis. Nee, daar heb ik geen verklaring voor."

Op de laatste dag van de vakantie ontmoette ze een vrouw die hulp nodig had. "Zij was het antwoord op mijn vraag: waarom ben ik hier? Haar grootste droom was: haar kinderen naar school laten gaan. Ik zei tegen mijn man: we moeten ervoor zorgen dat dat gaat gebeuren. In november van dat jaar ben ik teruggegaan om een begin te maken met het opzetten van een schooltje. Later is het een stichting geworden: 'A smile from Kenya'."

Verhalen afmaken

Jet vroeg Rachel om een keer mee te gaan naar Kenia en te helpen met het schrijven van een boek. Rachel vroeg haar vriendin Simone mee. Rachel: "We zijn er vorig jaar twee weken geweest, hebben verhalen en foto's gemaakt." Simone: "Dat was eigenlijk te kort, je hebt tijd nodig om te aarden. We gaan deze zomer nog een keer, om verhalen af te maken."

Goede mannen

Aanvankelijk wilde het drietal de vrouwen van het naaiatelier in Mtangani centraal stellen in hun boek. Simone: "Later hebben we bedacht: Kenia is zoveel meer. Misschien moeten er ook verhalen van de mannen in en over het land zelf. Het wordt nu een bundeling van anekdotes, recepten, informatie over bijzondere plekken, beelden, kunst en verhalen. Het hangt allemaal samen." Jet: "We willen ook vertellen dat er goede mannen zijn. Die zijn wel in de minderheid, maar dat komt door hun cultuur."

Hoop

Rachel: "Je hebt verhalen over gelukkig getrouwde stellen die werk hebben. Maar er zijn ook verhalen over vrouwen die zijn mishandeld, uit hun huis werden gezet door hun man, schulden hebben en geen werk. We schrijven de dingen op die ons raken. Dat de vrouwen elkaar helpen bijvoorbeeld. Dat er zoveel hoop, dankbaarheid en blijdschap is naast al het verdriet. Wij kunnen best veel leren van deze mensen. Er is bijvoorbeeld regelmatig geen elektriciteit. Daar maakt niemand zich druk om. Ze zijn juist dankbaar als het er weer is."

Niet zo zwaar

Ook Simone is onder de indruk van de manier waarop de Keniaanse vrouwen in het leven staan. "Onze problemen vallen in het niet vergeleken met wat zij meemaken. Ik nam uit Kenia mee dat je dingen niet zo zwaar moet maken." Ze laat foto's zien van een paar gammele hutjes. "Daar woont Miriam, een vrouw met tien kinderen en geen baan. Ze eet drie keer per dag niets anders dan rijstpap en heeft toch de kracht om elke dag uit bed te komen."

Rachel: "En Rosie, een vrolijke sterke vrouw. Ze was uit haar huis gezet door haar man, kon haar kinderen niet meer zien. Toch zag ik haar lachen en grapjes maken en in de kerk hard zingen. Je zag haar kracht."

Elkaar helpen

Jet hoor de verhalen van Simone en Rachel met een glimlach aan. "Voor Rosie geldt dat ze kracht haalt uit haar geloof. Rosie heeft in Mombassa werk gevonden als naaister. Deze vrouwen gaan niet huilend in een hoekje zitten totdat de overheid hulp biedt. Die hulp is er natuurlijk niet. Ze helpen elkaar. Iemand zegt: kom bij mij wonen, dan doe je bij mij de was en kan ik gaan werken. Ze delen hun eten." Simone: "Ze zijn er onvoorwaardelijk voor elkaar. Daar kun je van leren. Vooral de vrouwen hebben elkaar echt nodig."

Kerstpakket

Het boek van 'A smile from Kenya' is vanaf december verkrijgbaar, in combinatie met een kerstpakket dat aansluit bij het boek. In het pakket zitten fair trade en duurzame producten. Jet: "Mensen kunnen de inhoud laten aanvullen of verkleinen. Naast allerlei lekkernijen en het boek zitten er pollepels en onderzetters in die in Kenia zijn gemaakt." Simone: "Met ingrediënten uit het pakket kun je een curry maken waarvoor het recept in ons boek staat."

Bestellen

Voor het bestellen van boek en pakket kan gemaild worden naar: info@asmilefromkenya.com. Meer informatie staat op: http://www.asmilefromkenya.com