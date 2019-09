Willem uit Heicop in Boer zoekt Vrouw: 'Gebeurt maar één keer in je leven'

HEI- EN BOEICOP • Boer Willem van Hemert uit Hei- en Boeicop doet mee aan het programma Boer zoekt Vrouw. Via de televisie hoopt hij een lieve vrouw te vinden.

"Het is heel bijzonder om mee te doen. Zoiets gebeurt denk ik maar één keer in je leven", vertelt Willem (26) na afloop van het programma, om daar gelijk aan toe te voegen: "Maar eigenlijk mag ik niets zeggen, want ik heb een contract ondertekend dat ik tijdens het programma mijn mond houd over de uitzendingen en alles wat daarmee te maken heeft."

Dat wordt bevestigd door woordvoerder Birgit Jansen van KRO/NCRV, de makers van het populaire tv-programma Boer zoekt Vrouw, dat afgelopen zondagavond begonnen is aan het elfde seizoen. In dat programma zoeken boeren en boerinnen naar de liefde, iets wat boer Willem uit Hei- en Boeicop aanspreekt.

Afgelopen zondag, tijdens de eerste uitzending, hebben de boeren zichzelf voorgesteld. Nu hopen ze zoveel mogelijk brieven te krijgen van geïnteresseerden. De boeren of boerinnen met de meeste brieven worden gevolgd op televisie. De overige boeren delen hun belevenissen op internet.

Boer Willem is druk met zijn bedrijf en heeft weinig gelegenheid gehad om te zoeken naar een geliefde. "Ik ben een beetje verlegen, maar ik kan heel sociaal zijn", vertrouwt hij presentatrice Yvon Jaspers toe. "Ik wil vaak iets te proper doen, ben iets te beleefd. Ik denk dat ik iets uit mijn schulp moet komen."

Volgens Willem is verkering krijgen en trouwen uiteindelijk 'het mooiste wat er kan gebeuren'. In het programma vertelt hij op zoek te zijn naar het juiste dekseltje op het aparte potje dat hij is. "Ik hoor geregeld dat ik best een bijzonder persoon ben", vertelt hij lachend voor de camera, in een interview met Yvon Jaspers.

In het dorp gingen de geruchten al een poosje dat Willem zou meedoen aan het tv-programma. De overbuurvrouw had een filmploeg gezien en de Boer zoekt Vrouw-preview in de bioscoop liet aan duidelijkheid niets te wensen over.

"Het is te hopen dat het gaat lukken", vertelt zijn moeder op het boerenerf aan de Hei- en Boeicopseweg. En in het programma: "Hij wil samen iets delen, samen dingen doen."