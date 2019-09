Dag van het Platteland bij Welkoop Giessenburg

GIESSENBURG • Bij Welkoop Giessenburg aan de Peursumseweg 25a in Giessenburg wordt op zaterdag 7 september van 09.00 tot 16.00 uur weer de Dag van het Platteland gehouden. Er zijn diverse kramen van ondernemers, verenigingen en stichtingen uit Giessenburg en omstreken. Er is veel lekkers, er zijn ambachten en er is muziek. Ook voor kinderen is er van alles te beleven. Entree is gratis. In de winkel kan men profiteren van kortingen op diverse artikelen.