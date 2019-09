Carla Fenijn volgt Ruud den Haak op als raadslid Doe Mee

MOLENLANDEN • Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 1 oktober zal Carla Fenijn de lege plek opvullen die Ruud en Haak van Doe Mee Molenlanden achterlaat door zijn vertrek.

Het was voor Carla Fenijn een verrassing, dat ze haar tiende plek op de kieslijst van Doe mee! mag verzilveren met een plek aan de raadstafel.

Het is voor de inwoonster uit Hoornaar niet de eerste keer, dat ze raadslid wordt. 37 jaar geleden begon haar carrière in de raad van Dordrecht voor de VVD. Hoe anders is het nu?

Sociaal domein

Carla Fenijn hierover: "Het was toen een andere wereld. De fractie volgde in de coalitie zonder tegenspraak de lijn van het college. Nu is er veel meer openheid door het dualisme. Ik ben nu wat ouder en heb de overstap gemaakt van de VVD naar een lokale partij. Dat laatste, omdat ik dan geen last heb van de landelijke belangen en me volledig kan richten op wat belangrijk is voor de inwoners van al die mooie dorpen en stad in Molenlanden".

Carla zal zich in de raad en de fractie specialiseren op het sociale domein. Dit is het werkveld, waarin zij zich al jaren inzet voor het vrijwilligerswerk.

Ruud den Haak maakte in juni bekend dat hij zijn werk en bestuursactiviteiten bij voetbalvereniging Streefkerk niet langer meer kon combineren met het raadlidmaatschap.

Eric Spaans was de eerste in volgorde op de kieslijst, die in aanmerking kwam om de plek van Ruud in te vullen. Spaan bedankte voor de uitnodiging en zo kwam de ruimte voor Carla om 'ja' te zeggen. Adrie Beumken zal tijdens dezelfde raadsvergadering benoemd worden als burgerraadslid van Doe Mee.