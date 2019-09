Doetse Kom verwelkomt 35.000e bezoeker

GIESSENBURG • Het was op zaterdag 31 augustus feest in zwembad de Doetse Kom in Giessenburg.

De familie Stigter uit Sliedrecht ontving een waardecheque uitgereikt, omdat ze de 35.000e bezoekers waren.

Mary van der Plas en Leonie Spronk feliciteerde de familie Stigter namens de Doetse Kom en 't Kommetje. Mevrouw Stigter was erg content met de prijs."we winnen nooit wat en deze week al twee keer in de prijzen gevallen."