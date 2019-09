Coop Arkel organiseert EHBO-cursus voor klanten

ARKEL • Coop Arkel vormt donderdag 5 september het decor voor een EHBO-cursus. Klanten volgen de gratis cursus van het Rode Kruis tussen de schappen van de supermarkt om de veiligheid in de buurt te vergroten.

Coop werkt al jaren samen met het Rode Kruis. Samen met haar klanten zamelt de coöperatieve supermarktorganisatie via verschillende acties geld in voor het Coop Rode Kruis Fonds. Hiermee worden projecten gefinancierd om de veiligheid en de leefbaarheid in de buurt te vergroten.

Lisette Harleman, supermarktmanager Coop Arkel: "Het Rode Kruis vindt het belangrijk dat mensen eerste hulp kunnen verlenen en hulpvaardig zijn. Daarom heeft Coop zich afgelopen jaar samen met haar klanten ingezet om geld in te zamelen voor lokale EHBO-cursussen. We hebben veel aanmeldingen van onze klanten mogen ontvangen en merken dat zij graag willen leren hoe ze in geval van nood een ander kunnen helpen."

Coop Arkel is één van de ruim 80 Coop-winkels verspreid door Nederland die geselecteerd is als cursuslocatie. In totaal volgen zo'n 1000 Coop-klanten dit najaar een EHBO-cursus. Een instructeur van het Rode Kruis geeft de cursus, die naast de klassikale bijeenkomst in de winkel bestaat uit een online theoriegedeelte.

Tijdens de cursus leren deelnemers een slachtoffer in veiligheid brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten te alarmeren en EHBO te verlenen bij bewusteloosheid, huid- en brandwonden, bloedingen, letsel aan botten, spieren en gewrichten, vergiftiging en verslikking.

Voor meer informatie: www.coop.nl/rodekruis.