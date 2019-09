Veiling keert terug op 40e editie rommelmarkt Wijngaarden

WIJNGAARDEN • De veiling keert in het kader van de veertigste verjaardag van de rommelmarkt in Wijngaarden dit jaar terug. Op zaterdag 7 september gaat een grote verscheidenheid aan antieke spullen onder de hamer.

Jarenlang was het één van de grote trekkers van de jaarlijkse rommelmarkt in Wingerden: de veiling. Maar in 2013 kwam er toch een einde aan deze traditie. "Mensen beseften steeds meer de waarde van antieke spullen en maakten gebruik van Marktplaats om ze te verkopen", licht Marco van der Aa, voorzitter van rommelmarktcommissie, die beslissing toe. "Maar in de aanloop naar deze jubileumeditie hebben we besloten om de veiling weer op het programma te zetten."

De voorbereidingen begonnen vorig jaar al. "Tijdens de rommelmarkt van vorig jaar hebben we meerdere antieke spullen niet verkocht in de brocante kraam. Die hebben we toen apart gezet zodat we nu voldoende aanbod zouden hebben. En dat is gelukt. We hebben echt een mooi aanbod, van lampetkannen en houten spullen uit de keuken tot ouderwetse spiegels. Het is zeker een aanrader om daarvoor langs te komen."

Jan Los

De veiling begint om 9.00 uur. Veilingmeester is Jan Los, sinds enkele jaren inwoner van Wijngaarden. "Hij is gewend om hypotheken te verkopen en daarvoor moet je een goede babbel hebben", lacht Marco van der Aa. "Wij hebben er alle vertrouwen in dat de veiling bij hem in goede handen is."

De verschillende veilingrondes worden tussendoor opgevuld met een nieuwkomer op de Wingerdse markt: het Rad van Fortuin. Elk van de honderd nummers is verbonden met een lot. "Die worden op de markt verkocht en bezoekers maken daarbij kans op allerlei prijzen."

Muzikanten

Nog een activiteit in het kader van de jubileumeditie: rond 12.00 uur komen er allerlei muzikanten uit het dorp op het podium. "Ook is er een professionele schminker", vult Van der Aa aan. "En je kunt voor een klein bedrag een drietal ludieke foto's van jezelf laten maken. Die worden ter plekke op een boekenlegger met '40e rommelmarkt 2019' afgedrukt. Een leuk aandenken aan de markt. Voor de kinderen is er een knipkaart te koop is waarmee ze voor een geringe prijs veel activiteiten kunnen doen, zoals ballen gooien, grabbelen en schminken."