Retour Afzender schort acties bij Chemours op

REGIO • De actiegroep Retour Afzender heeft na een gesprek met de directie van Chemours besloten om de acties tegen uitstoot van gif voorlopig op te schorten.

De groep had op vrijdag 23 augustus een gesprek bij Chemours in Dordrecht. Daarbij waren ook Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) en de Provinciale Statenleden Anne Koning, Willem Minderhout en Evelyn Hijink (PvdA) aanwezig. In een persbericht meldt PvdA-Sliedrecht, mede-organisator van de acties: "Omdat Chemours de zaken nu blijkbaar serieus aanpakt, hebben wij – na overleg met mede-actievoerders PRO Sliedrecht en Slydregt.nu - besloten om onze wekelijkse protest-actie 'Retour Afzender' met ingang van heden op te schorten. Dus komende zaterdag 31 augustus gaan we niet (meer) op pad vanaf Sliedrecht naar Chemours."

Uitstoot reduceren

Tijdens het gesprek bevestigde Chemours dat het bedrijf de uitstoot uiteindelijk tot nul wil reduceren en dat de proefopstelling van de koolstofbed-filters nu goed werkt, inclusief een zogenaamde 'luchtwas-installatie'. Met deze installatie worden de filters om de paar dagen schoongemaakt.

Snelle actie

Het budget voor deze maatregelen is inmiddels definitief goedgekeurd en beschikbaar, terwijl bij de Provincie, de gemeente Dordrecht en DCMR de goedkeuringsaanvraag is gedaan om definitieve bouw van deze filter-installatie te realiseren. Retour Afzender heeft bij Chemours en de Provinciale Staten van Zuid Holland aangedrongen op snelle actie en goedkeuring van de bouwvergunning.

De maatregelen zorgen voor een reductie tot 95 procent van de uitstoot. Van de resterende 5 procent giftige uitstoot via de lucht wil Chemours 4 procent 'afvangen' met extra filters op de schoorstenen. Die filters worden volgend jaar geplaatst.

Thermal converter

Ook is er gesproken over een tweede 'thermal converter'. Hiermee kan Chemours uitstoot direct zelf verbranden als plotseling de productie moet worden stilgelegd. Dat gebeurt dan bij meer dan 1200 graden Celsius. Deze converter wordt uiterlijk in 2023 operationeel. Ook daarvoor is een ruim budget goedgekeurd en beschikbaar.

Eerst zien

PvdA Sliedrecht meldt verder in haar persbericht: "De gedachte 'eerst zien, dan geloven' overheerst nog bij velen, maar Chemours lijkt zich nu ook steeds bewuster te worden van het grote wantrouwen onder de bevolking."

Nauwgezet volgen

De partij blijft de uitstoot en vervuiling door Chemours ook de komende tijd aandachtig in de gaten houden. "Des temeer omdat de goedkeuring van de nieuwe individuele vergunningen voor Chemours en Dupont aan het einde van dit jaar afgewikkeld moeten worden. Daarenboven gaan we ook DCMR (Milieudienst Rijnmond, red.) en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, red.) benaderen om - aan de hand van hun maandelijkse controles - de voortgang van verbeteringen bij Chemours nauwgezet te volgen. Vanzelfsprekend houden we ook de vinger aan de pols bij de realisatie van de bouwplannen én handhaving van de vergunningen."