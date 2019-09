Snollebollekes en Gerard Joling bij Ammerse Piraten

GROOT-AMMERS • Snollebollekes op vrijdag en Gerard Joling op zaterdag; de Ammerse Piraten hebben voor de dertiende editie van hun jaarlijkse feestavonden in oktober weer grote namen uit de Nederlandstalige muziekscene weten te strikken.

Het feest aan de Ambachtsweg vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober. Op vrijdag komen DJ Panic, Snollebollekes, DJ Jeroen van Dam en Poar Neem'n. De dag erna komen Helemaal Hollands, Frans Duijts, De Havenzangers 2.0, Mark van Veen en de Millstreetband & Gerard Joling op de planken.

De voorverkoop is inmiddels begonnen. Passe-partouts zijn alleen verkrijgbaar in september. Kaarten zijn te koop bij de vestiging van speciaalbakkerij Van der Grijn in Groot-Ammers, Nieuw-Lekkerland en Giessenburg, Café Sluis in Groot-Ammers, IJzerman Tweewielers in Brandwijk, Autobedrijf P. de Jong in Streefkerk, Café de Poort in Nieuwpoort en online via www.deammersepiraten.nl.