Nieuwe clublied SV Meerkerk: Helden van Meerkerk

MEERKERK • SV Meerkerk heeft een nieuw clublied: Helden van Meerkerk.

Het nieuwe clublied (Refrein: 'Hier op de Burcht zijn we veel te sterk, zijn we niet te stoppen, juichen voor Meerkerk) is het gevolg van de verhuizing naar het fonkelnieuwe sportcomplex De Burcht, dat zaterdag 14 september wordt geopend.

SV Meerkerk krijgt daarnaast ook een nieuw logo. Nieuwe vlaggen, sjaals en petten zijn in de maak.

Klik hier om het nieuwe clublied van SV Meerkerk te beluisteren