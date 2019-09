Rivas vaccineert kinderen tegen DTP, BMR en HPV

REGIO • Rivas Zorggroep verzorgt in september de vaccinaties tegen DTP, BMR en HPV. Kinderen die zijn geboren in 2006 en 2010 ontvangen hiervoor een oproep van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Kinderen die zijn geboren in 2010 en dus dit jaar negen worden, krijgen een oproep voor de inenting tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen en rodehond). Meisjes die zijn geboren in 2006 en dus dit jaar dertien worden, ontvangen een oproep voor de inenting tegen baarmoederhalskanker, de HPV-vaccinatie. Alle inentingen worden uitgevoerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma van de overheid. Volgens de Nederlandse overheid is vaccineren nog altijd het beste en meest betrouwbare middel om te beschermen tegen deze ziekten.

DTP en BMR

Een vaccinatie tegen DTP en BMR vermindert de kans op een aantal besmettelijke ziekten die ernstige complicaties kunnen geven. In principe mogen alle kinderen gevaccineerd worden, behalve als een kind koorts of te weinig weerstand heeft. Is uw kind onder behandeling bij een specialist, overlegt u dan met de specialist of vaccineren tijdens deze vaccinatieronde gewenst is.

HPV-vaccinatie

Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Het HPV-vaccin beschermt meisjes voor een groot deel tegen baarmoederhalskanker. Doordat het virus veel varianten kent, biedt het HPV-vaccin echter geen volledige bescherming. Om baarmoederhalskanker in een vroeg stadium op te sporen, is daarom ook het advies om op latere leeftijd een uitstrijkje te laten maken bij de huisarts. De HPV-vaccinatie bestaat uit twee inentingen. Deze vaccinatie is een vervolg op de vaccinatie die in maart al is gegeven.

Voor meer informatie: vaccinaties@rivas.nl of 0900-8440 of www.rivas.nl/vaccinaties.