Stichting T.I.M. maakt film over gevaren internet challenges

ARKEL • Geert en Anita Reynders uit Arkel werken met hun Stichting T.I.M. aan een film om jongeren te waarschuwen voor gevaren van internet challenges.

arkel • Het echtpaar verloor in het voorjaar van 2017 hun 16-jarige zoon Tim als gevolg van een fataal afgelopen 'choking game'. Sinds die tijd doen ze wat ze kunnen om nieuwe slachtoffers van dergelijke spellen te voorkomen.

Na voorlichting aan vooral ouders en scholen, richten ze zich nu met hun film op de jongeren zelf. Geert: "We kiezen voor media die jongeren het meest aanspreken. Daarom maken we een korte, krachtige film die gedeeld kan worden op social media. Ook maken we naast de film een mentorles voor scholen, om het onderwerp bespreekbaar te maken. Want als er in hun omgeving slachtoffers gevallen zijn, kunnen jongeren terughoudend zijn in het delen van hun ervaringen."

Acteurs

Het echtpaar Reynders vond een jonge regisseuse die een script schreef. "Op het Mencia de Mendoza Lyceum in Breda maken we op zaterdag 7 september opnames. We hebben jongeren om hun ervaringen met internet challenges gevraagd, die laten we vertolken door acteurs. Want we merken dat jongeren het lastig vinden om voor de camera te vertellen over dit onderwerp. Soms denken ze: ik weet niet of het goed is als mijn ouders dit weten. Het is nog een beetje een taboe."

Niet te zwaar

De film moet niet te zwaar worden, vinden Geert en Anita. "We willen ruimte laten voor verschillende meningen. Zowel degenen die stoer doen en zeggen: 'Dat gaat mij niet gebeuren' als degenen die zeggen: 'Ik laat mij niet meeslepen door groepsdruk' komen aan het woord. De film begint met een scène met twee acteurs. Een van hen is Nola Kemper, bekend van '100% Coco New York'."

Stoer

Ook wat er met Tim gebeurde, komt terug in het script. "Ook in de film gaat het over een jongen die door een choking challenge is overleden. Een jongen doet daar een beetje stoer over, een meisje zegt: 'Je moet er goed over nadenken, het kan iedereen gebeuren. Ook komen er verhalen in voor van jongeren die het probeerden, maar niet beseften hoe gevaarlijk het was."

Vrij downloaden

De film, die nog geen titel heeft, moet eind september gereed zijn. "We hopen dan ook de eerste helft van het lespakket klaar te hebben. Er hebben al scholen toegezegd dat ze er een pilot mee willen doen, om feedback te geven en de inhoud fijn te slijpen. Straks kunnen scholen de film en de lessen vrij downloaden van een website."

Moeilijk onderwerp

Zijn docenten zich bewust van wat er speelt op het gebied van internet challenges? "Ik denk dat de meeste scholen wel door hebben dat dit speelt. Maar ik merk dat ze het een moeilijk onderwerp vinden. Ze vragen zich af: hoe brengen we dit op een goede manier? En brengen we jongeren niet op ideeën? Vandaar ook onze mentorles; op zo'n manier kun je het bespreekbaar maken." Hoe ervaren Geert en Anita het productieproces? "Het voelt goed omdat we het gevoel hebben dat we iets constructiefs kunnen doen na wat er in ons gezin gebeurde. Maar als je nadenkt over de aanleiding, is het soms lastig. Als je er een paar dagen mee bezig bent geweest, kun je het in je lijf voelen. Af en toe komt het wel binnen."

Meer over de Stichting T.I.M. staat op: http://internetchallenges.nl