Organisatoren Blauwalg Festival kijken 'bár tevreden' terug op eerste editie

GOUDRIAAN • De organisatoren van de eerste editie van het Blauwalg Festival in Goudriaan kijken met een goed gevoel terug op het zaterdagmiddag en -avond gehouden evenement. Dat stelt voorzitter Freek Wallaard.

"Wij zijn bár tevreden", zegt hij stellig. "We hadden vooraf zo'n beetje allemaal wel nachtmerries over dingen die fout zouden kunnen gaan. In de laatste week had iedereen op zijn specifieke werkgebied wel een moment van 'Het wordt me allemaal teveel'. Gelukkig kwamen al die dingen vrij snel goed door hard werken en welwillendheid van mensen uit de buurt. Tijdens het opbouwen stonden er op een gegeven moment drie timmermannen en zagen we onze ideeën in sneltreinvaart voor onze ogen waarheid worden, maar dán nog een stukkie mooier en steviger."

Hij vervolgt: "De dag zelf ging geweldig. Het publiek kwam al vroeg en dat bracht meteen fijne sfeer. Echt top dat ze erop vertrouwden dat het van start tot eind interessant zou worden. We waren zelf erg blij met hoe het terrein was geworden: het podium was echt iets bijzonders zo op het water. De bands hadden het naar hun zin."

Muziekliefhebbers

"Toen één band wat technische problemen had die tijd kostten, waren andere bands meteen bereid om iets korter te spelen en vonden we helpers die met instrumenten wilden slepen om de ombouw extra snel te laten gaan. Ook heb ik van best veel mensen gehoord dat ze na het festival een nieuwe favoriete band hadden, dus de diehard muziekliefhebbers kregen waar ze op hoopten."

Uiteindelijk zijn er in totaal over de dag verspreid zo'n achthonderd bezoekers geweest. Dat zorgde er mede voor dat onder meer het bier in hoog tempo opraakte. "We hadden natuurlijk een inschatting gemaakt en ruim ingekocht, maar op een gegeven moment ging er een fust per kwartier doorheen. Toen werd het even spannend. We zijn bij meerdere horeca-uitbaters langs geweest om ons publiek nat te kunnen blijven houden."

Tweede editie

Of er volgend jaar een tweede editie komt, dat blijft nog even de vraag. "Natuurlijk hebben we een boel beleefd en geleerd, dus het zou zonde zijn als we dat laten schieten. Met z'n zessen zijn we echt bar goeie vrienden geworden en het klikte erg goed met organiseren - dat heb je niet in alle organisaties. Maar óf er een vervolgt komt en óf dat volgend jaar zou worden - dat houden we nog even spannend."