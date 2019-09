Bleskensgraaf krijgt ook een Poldercross

BLESKENSGRAAF • Het is de terugkeer van een traditie: zaterdag 7 september is er na een jarenlange pauze weer een bromfiets- en motorcross in Bleskensgraaf. Aan de Melkweg staat dan van 9.00 tot 21.00 uur Poldercross Bleskensgraaf op de agenda.

Tientallen jaren was het vaste prik op de avond van Koninginnedag: het geraas van vele brommers en motoren op een weiland langs de Zeemansweg. Bij het vaststellen van het feestprogramma hoefde de Bleskensgraafse oranjevereniging daar geen seconde over na te denken. In 2012 kwam daar toch een einde aan. De veel strengere regels en de kosten van de verzekering deden het evenement de das om.

Bij sommige inwoners van het dorp bleef het toch knagen. Gerard Wemmers, Danny van Vuuren en Peter van der Vorm namen het voortouw en zetten alles op alles om de cross terug te krijgen. "Als het in Ottoland (waar vorig jaar voor de eerste keer Poldercross Ottoland werd gehouden, red.) kon, waarom dan hier niet?", vertelt mede-organisator Bert Wemmers.

Gemeente

Een idee wat uiteindelijk ook in actie werd omgezet. De Stichting Poldercross Bleskensgraaf zag het levenslicht en de initiatiefnemers begonnen aan de voorbereidingen. "Met het nodige uitzoek werk is het gelukt. Wij willen als organisatie de bedrijven bedanken die dit evenement sponsoren. Ook de gemeente heeft zich zeer ingezet om de vergunning te verlenen; daar hebben we alleen maar lof voor."

Het groene licht kreeg de stichting nog maar kort geleden. "Een week of vijf terug liet het gemeentebestuur weten dat het rond was. We hebben trouwens veel hulp gehad van de organisatoren van Poldercross Ottoland. Het idee is nu om de cross jaarlijks om en om in Bleskensgraaf en Ottoland te doen; je zit elkaar dan niet in het vaarwater en je hoeft dan niet elk jaar zo'n evenement te organiseren. Daarnaast heeft de Bleskensgraafse oranjevereniging Oranje Boven zich als partner bij ons aangesloten."

Proefrondes

Eind vorige week gingen de eerste ladingen grond het weiland op waar de tweewielers gaan crossen. Inmiddels ligt de baan er grotendeels; de proefrondes zijn al gereden. Op het weiland ernaast is ruimte voor honderden toeschouwers, met onder meer een tribune en eettentjes. Vanaf 16.00 uur is er een DJ. Voor 5 euro kun je hier de hele dag doorbrengen.

Het crossprogramma duurt tot ongeveer 18.00 uur, waarna er tot 21.00 uur met een hapje, een drankje en muziek kan worden nagepraat. "En degenen die mee willen doen, kunnen tot op de dag van de Poldercross zich inschrijven", vult Bert aan. "Alle klassen zijn er, van de funklasse met gewone brommers tot de promotieklasse, semi-professionele crossers. En ja, dit voelt inderdaad alsof we een traditie terugbrengen naar ons dorp. Het is gaaf om zoiets van de grond te krijgen en straks honderden mensen een mooie crossdag te bezorgen."

Voor meer informatie: www.poldercrossbleskensgraaf.nl