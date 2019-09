AED voor EHBO Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • 'Hulpverlening is niet compleet zonder een AED', vindt Mourik Infra uit Groot-Ammers. Daarom schonk het bedrijf een AED aan de plaatselijke EHBO tijdens het Mourik Family Festival.

Mourik kwam op het idee om het apparaat te schenken, toen de vereniging gevraagd werd om te ondersteunen bij het Mourik Family Festival, een speciale familiedag voor alle Mourik medewerkers met hun gezinnen. In het voorgesprek vertelden de vertegenwoordigers van de EHBO vol enthousiasme dat zij met de vergoedingen die zij ontvangen voor hun inzet bij diverse evenementen aan het sparen waren voor een nieuwe AED.

Kees Jan Mourik, voorzitter Raad van Bestuur Mourik: "Vrijwilligers zijn belangrijk voor een vereniging, maar ook voor de samenleving. Zeker als zij zich belangeloos inzetten voor het welzijn van andere mensen, daar kunnen we alleen maar respect voor hebben. Maar, net als bij ons in het bedrijfsleven, moeten zij hun werkzaamheden natuurlijk wel kunnen uitvoeren met goed gereedschap".

De AED werd in ontvangst genomen door Edi Stuut en Arigje van Andel, voorzitter en vice-voorzitter van de EHBO. Edi Stuut: "We zijn ongelofelijk blij met deze AED! Niet alleen kunnen we ons werk als EHBO vereniging met dit (verbeterde) materiaal nu nog professioneler inzetten, maar omdat we de AED geschonken hebben gekregen, kunnen we ons spaargeld gebruiken voor extra materiaal voor onze vrijwilligers. Goed materiaal maakt dat we ons werk beter kunnen uitvoeren, tenslotte. Met dank aan de firma Mourik"