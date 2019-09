College Molenlanden wil huisvesting arbeidsmigranten op camping De Put toestaan

MOLENLANDEN • Het gemeentebestuur van Molenlanden staat achter het plan van campingeigenaar Hans Kramer om arbeidsmigranten te huisvesten op camping De Put in Ottoland. Dat blijkt uit de agenda van een collegeavond die gehouden wordt op dinsdagavond 3 september vanaf 19.30 uur in de kantine van VVAC in Ottoland.

Met de huisvesting van arbeidsmigranten op De Put kan het recreatieve gedeelte van de camping in stand gehouden worden, meent het gemeentebestuur. Eigenaar Kramer wil 100 tot 150 chalets voor arbeidsmigranten realiseren op de Ottolandse camping. Daarnaast wordt ook gedacht aan vernieuwing van het recreatieve aanbod op De Put. Naast de bestaande jaarplaatsen kunnen camperplaatsen toegevoegd worden alsook chalets voor kortdurend verblijf. Camping De Put blijft dus als recreatieve voorziening in stand. De huidige campinggasten kunnen hun (jaar)plaats behouden en kan ruimte geboden worden aan toeristen voor kortdurende verblijven.

Woningmarkt

Wat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten in Molenlanden in het algemeen en de toekomst van camping De Put in het bijzonder wil de gemeente dus inzetten op het bieden van huisvesting, om de groei van vraag voor deze doelgroep in de komende jaren op te vangen. Daarbij wil de gemeente niet te veel woningen onttrekken aan de reguliere woningmarkt.

Buurtschappen

Op de agenda van de collegeavond staat ook de bewoning van recreatieparken De Giessenburg en de Bilderhof in Giessenburg. De permanente bewoning is in strijd met de bestemming die geldt voor dit gebied, maar wordt gedoogd. De gemeente Molenlanden wil van beide parken een buurtschap maken, zodat permanente bewoning niet langer gedoogd wordt, maar gewoon toegestaan. Er moeten dan wel aanpassingen gedaan worden, bijvoorbeeld voor het afvoeren van huisvuil en vanwege brandweervoorschriften.

De collegeavond is een openbare bijeenkomst, maar vooral bedoeld voor het gemeentebestuur en gemeenteraadsleden. De gemeenteraad moet nog een beslissing nemen over de beide voorstellen.