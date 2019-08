Blauwalg Festival: festival met dé bands van morgen

GOUDRIAAN • De mannen achter het Blauwalg Festival weten zeker: de bands die 24 augustus komen maken grote kans op (inter)nationale bekendheid.

"Geloof me, zeker één of twee staan volgend jaar op een festival als Lowlands of op een ander groot podium", onderstreept Freek Wallaard. "We hebben echt heel goed gekeken wie we uitnodigen. Bij alle acts zijn we echt verbaasd dat ze nog niet doorgebroken zijn."

De inwoner van Noordeloos is voorzitter van de organisatie van het Blauwalg Festival én vreemde eend in de bijt. "Ik ben eigenlijk de enige niet-Goudrianer. Marcel Vonk is degene die het voortouw heeft genomen. Via via zijn we met zijn zessen bij elkaar gekomen. We kenden elkaar door de bands waarin we spelen en speelden of activiteiten die we organiseren. Het idee speelt al veel langer, maar op een gegeven moment is het stadium van erover praten voorbij en ga je echt aan de slag."

Zure appel

De weg die ze insloegen bleek voorzien te zijn van meer voetangels en klemmen dan vooraf verwacht. Want gewoon even wat bandjes uitnodigen, licht en geluid en een patatkraam regelen is in de huidige tijd verre van voldoende. De 'Blauwalgers' kwamen terecht in de wonderlijke wereld van vergunningen en voorschriften, van overleggen, formulieren invullen en het wachten op officiële goedkeuringen. "Er zijn zoveel eisen om zo'n festival te mógen houden", verzucht Freek. "Tegelijkertijd willen we heel graag dat het Blauwalg Festival er komt, dus hebben we door de zure appel heen gebeten."

Vrijwilligers

Met succes: alle seinen staan op groen om op zaterdag 24 augustus de festivalsfeer naar de Slingelandse Plassen te brengen. Op het water waar veel Alblasserwaarders hun pootjes gebaad hebben, komt het podium te staan. Het krijgt met allerlei bouwsels de sfeer die de organisatoren voor ogen hebben. Helpende handen om hun ideeën te realiseren zijn van harte welkom.

"Alles loopt prima, maar vrijwilligers kunnen we nog heel goed gebruiken. Voor het opbouwen, maar ook voor bijvoorbeeld de muntjesverkoop of het tappen van biertjes. Iedereen is welkom om zijn of haar steentje bij te dragen. Zij kunnen zich melden via info@blauwalgfestival.nl."

Underdog

Op het podium treden de deels Alblasserwaardse bands A_men, Callkoen, Joysticker, Nemsis, Sunset Yellow, Switch Bones, The Meadows en Waltzburg op. Ook komt het dj-duo Laurens & Martijn. "En waarom je dit muziekfeest niet mag missen? Weet je, in de Alblasserwaard hebben we vaak het gevoel de underdog te zijn, dat alles wat hip en trendy is, hier niet plaats kan vinden. Dat is natuurlijk niet zo en met het Blauwalg Festival willen we dat laten zien. Wie had er ooit gehoord van Landgraaf? Dat kan met Goudriaan ook gebeuren."

De voorverkoop is begonnen. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina en op blauwalgfestival.nl