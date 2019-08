ALBLASSERWAARD • De in Molenaarsgraaf geboren en getogen Julia Kooyman is onlangs vertrokken naar Vietnam om daar rond te rijzen én haar bedrijf Marketing met PIT vanuit dit Aziatische land te runnen. Voor de site van Het Kontakt houdt ze maandelijks een blog bij. Dit is de eerste aflevering.

"Je gaat waar heen?!"

Het is nogal een avontuur, dat vind ik zelf ook. Voor wie nog nooit in Azië is geweest, is het misschien een raadsel. Wat maakt een derdewereldland met rijstvelden nu zo bijzonder?

Vijf jaar geleden ging ik de eerste keer in Azië backpacken. Ik leerde mijn (sinds kort) man kennen en toen hadden we het er al over. Je kent het wel, je bent op vakantie, je voelt je fantastisch, aquablauwe zee en fantastisch eten. Op dag vijf bekruipt je zo'n gevoel: waarom ga ik hier niet wonen? Bij de meeste mensen blijft het bij dat gevoel, maar ik sta op het punt mijn koffers te pakken en een jaar naar Vietnam te vertrekken. Onwijs spannend én doodeng.

Xin chào - Wie ik ben

Ik ben Julia Kooyman, ontkiemd in 1987 in Molenaarsgraaf, de Alblasserwaard. Ik heb mijn eigen marketingbureau - Marketing met PIT - sinds 2013. Sinds juni dit jaar ben ik getrouwd met mijn Amerikaanse Scott, die in 2014 mijn hart stal in Thailand en sinds 2016 wonen we samen in Nederland. Naast marketing ben ik gepassioneerd over psychologie, reizen (goh) en schrijf ik graag, liefst zittend op een strand.

Waarom Vietnam?

Vietnam is een jeugdig land met een energie en groei, waar we in Nederland van kunnen dromen. De gemiddelde leeftijd is 26 jaar (Nederland is 41,6 jaar, 2017), de economie groeit met 8% op jaarbasis en het is een verzamelplaats van digital nomads, nieuwe technologieën en snel internet.

In mijn gesprekken de afgelopen maanden bleek dat redelijk wat mensen om mij heen Vietnam zien als een groot rijstveld, met een fietsende Vietnamees, die een loempia eet. Dat Vietnam ondertussen een land is met modernere metropolen, ongeveer net zoveel inwoners als Duitsland (96 miljoen), was voor mij logisch, want ik was er al geweest.

Hoe verander je een perceptie?

Als marketeer hou ik van dit soort tegenstrijdigheden, want hoe verander je die perceptie? Door te gaan wonen in een land dat totaal anders is dan Nederland, ben ik me weer bewust van mijn blik. Elke markt, inclusief die van marketing, verandert na verloop van tijd. Vaak heb je deze verandering niet in de gaten omdat je er middenin zit. Hoe zie ik mijn marketing rol op afstand? Wat kan ik leren van Vietnam wat we in het Westen misschien vergeten zijn?

Tegelijkertijd vind ik het ook gewoon spannend. Nu ik op het punt sta de deur achter me dicht te trekken, denk ik 'Wow, ga ik dit echt doen?' Ik heb er onwijs veel zin in, maar ik weet ook niet wat me te wachten staat. Ik ga zeker ook dingen missen, zoals mijn familie, mijn vrienden, onze kat Bo en hardlopen in de koelte.

Wat ga je er eigenlijk doen?

Naast genieten van de heerlijke Vietnamese keuken (die gelukkig nog veel meer fantastische gerechten kent dan de loempia), blijf ik werkzaam voor mijn klanten in Nederland. Werken op afstand dus, als een digital nomad. Ook ga ik tijd vrij maken om mijn Neuromarketingstudie te volgen en ga ik kennismaken met de Vietnamese cultuur door Engelse les te geven. Maar bovenal ga ik dit jaar gebruiken om mijn passie voor B2B marketing weer op een vernieuwende wijze in te zetten.

Volgende keer – welke voorbereidingen moet je treffen?

Maandelijks houd ik jullie op de hoogte van mijn (werk)avonturen op LinkedIn en Het Kontakt heeft mij gevraagd een maandelijkse te schrijven over mijn avonturen op hetkontakt.nl. Wil je graag een wekelijks een update? Volg me dan op Instagram.