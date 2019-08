Boete en taakstraf voor uitgaansgeweld Streefkerk

STREEFKERK • Een twintigjarige man uit Molenaarsgraaf is donderdag 1 augustus veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur, waarvan de helft voorwaardelijk voor openlijke geweldpleging in Streefkerk.

Een woordenwisseling tussen een aantal jongeren voor het evenementencentrum de Vijf Lelies in Streefkerk liep op 17 februari uit de hand. Daarbij werd een slachtoffer zodanig met een bierfles op zijn hoofd geslagen dat er bloed vloeide. Ook werd zijn telefoon tegen een muur kapot gegooid. Donderdag veroordeelde de Dordtse politierechter de dader niet alleen tot een taakstraf. Hij moet ook 300 euro smartengeld betalen. Hij zou het slachtoffer met de bierfles hebben geslagen. Een man (19) uit Bleskensgraaf kreeg een boete van 225 euro voor het vernielen van de telefoon en moet daarnaast het slachtoffer 300 euro schadevergoeding betalen.

Klap

Waarom de ruzie voor de Vijf Lelies precies ontstond werd donderdag niet helemaal duidelijk. Volgens het slachtoffer die er buiten aan het bellen was, werd zijn telefoon opeens vanuit het niets door de Bleskensgraver uit zijn handen geslagen. De verdachte uit Molenaarsgraaf sloeg hem vervolgens met een bierfles op het hoofd. De klap was zo hard dat er een gat ontstond die in het ziekenhuis moest worden gelijmd. Het slachtoffer kon daardoor de volgende dag niet naar zijn werk.

Beide verdachten konden via de sociale media worden opgespoord waarna ze werden opgepakt. Getuigen bevestigden wat het slachtoffer had verklaard.

Aangeschoten

De verdachte van het vernielen van de telefoon ontkende donderdag eerst, maar kwam er even later weer op terug. "Het zal wel, ik was aangeschoten."

De verdachte van het slaan met de bierfles ontkende deels. "Ik heb alleen met de vuist geslagen", sprak de man uit Molenaarsgraaf, die toegaf ook aangeschoten te zijn geweest. Hij zei dat hij door het slachtoffer was uitgelokt. "Die man riep dat mijn moeder een kankerhoer is. Dat kon ik niet hebben. Kanker zit in de familie."

De politierechter vond net als het OM alle beschuldigingen bewezen. "Getuigen hebben gedetailleerd verklaard", concludeerde de rechter.