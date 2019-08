Start Beweeg je fit! in Nieuwpoort en Langerak voor mensen met NAH

NIEUWPOORT/ARKEL • Stichting Hersenletsel Zuid-Holland start in samenwerking met fysiopraktijk EFFLUX in Nieuwpoort en fysiopraktijk Parafit in Arkel met Beweeg je Fit voor mensen met Niet-aangeboren Hersenletsel.

Samen met de fysiotherapeut gaan deelnemers aan de slag om de spierkracht, coördinatie, conditie en stabiliteit te verbeteren. Er wordt getraind in een groepje, maar de aanpak is persoonlijk. Er wordt gekeken naar wat iemand wél kan en waar winst te behalen is. De trainingen zijn in een prikkelarme ruimte zonder onder meer muziek of televisie.

Voor meer informatie? Neem contact op met de Beweegcoach van GIGA Molenlanden via: info@gigamolenlanden.nl of 06 228 102 86.