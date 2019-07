Statushouder uit Eritrea renoveert molen in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Mehretab (20) uit Schoonhoven werkt samen met vakman Piet (50) aan de renovatie van een 159 jaar oude molen in Oud-Alblas. De van oorsprong Eritrese statushouder is sinds 2017 in Nederland en leert hier onder persoonlijke begeleiding het timmervak én de Nederlandse taal. Het bijzondere duo is tot stand gekomen dankzij de gemeente Krimpenerwaard en Baanmakelaar Werving & Selectie.

Aan de fundering van de monumentale molen werken Mehretab en Piet zij aan zij. Piet legt Mehretab uit hoe het cement onder de molen gegoten zal worden en welk voorwerk ze hiervoor moeten verrichten. De communicatie gaat met veel gebaren en met langzame zinnen. Mehretab is namelijk statushouder uit Eritrea en druk bezig met het leren begrijpen van de Nederlandse taal en cultuur.

Handen en voeten

Piet, een ervaren timmerman uit Zuid-Holland, brengt hem met zichtbaar plezier de fijne kneepjes van het vak bij. "Ik heb wel vaker jongens begeleid. Vooral het communiceren is het moeilijkste met Mehretab, maar het lukt wel door de tijd te nemen en soms met handen en voeten te werken", vertelt de enthousiaste leermeester. Ook de 20-jarige Mehretab heeft duidelijk zin in het werken aan het uitdagende renovatieproject. "Ik heb een leuke collega", geeft hij met een grote glimlach aan. "Hij kan hakken als de beste", vult Piet aan terwijl Mehretab al lachend ja-knikt.

Baanmakelaar

De gemeente Krimpenerwaard zet zich actief in om tientallen statushouders via een BBL-opleiding aan de slag te krijgen binnen de bouw, waar momenteel grote tekorten aan vakkrachten zijn. Zij vonden voor dit doel een partner in Baanmakelaar, werving- en selectiebureau dat voor statushouders zoals Mehretab opleidingstrajecten en banen creëert in de bouw-, meubel- & timmer-, schilder- & onderhoudsindustrie. Omdat het niveau van taal en vakkennis bij iedere vluchteling anders is, is maatwerk bij het vinden van de best passende werkgever van groot belang.

De match tussen Mehretab en zijn begeleider Piet is vanaf dag één een succes. De Eritreeër geeft aan: "Ik heb het heel erg naar mijn zin." Over het werk vertelt hij: "Het was best moeilijk maar nu wordt het al makkelijker." Baanmakelaar zorgt ervoor dat hij binnen het BBL-traject werkervaring krijgt in de praktijk en daarnaast een dag in de week naar school kan. Door in de praktijk te werken, doet hij enorm veel vakkennis op maar werkt hij daarnaast ook op natuurlijke wijze aan zijn taalontwikkeling.

Schoolgeld

Om zowel werkgever als werknemer bij te staan, neemt Baanmakelaar het schoolgeld voor rekening. Daarnaast kunnen werkgevers die statushouders aannemen via Baanmakelaar, deze nieuwe vakkrachten tegen gereduceerd tarief een baan bieden terwijl de inkomsten van statushouder gelijk blijven.

Mehretab en Piet werken trots samen verder aan de renovatiewerkzaamheden van de molen in Oud-Alblas. Naar verwachting zullen zij hier samen in het aankomende jaar aan blijven werken totdat deze molen helemaal opgeklapt is en toegankelijk zal zijn voor het grote publiek.