Careyn wint aanbesteding jeugdgezondheidszorg in ZHZ

REGIO • Careyn gaat vanaf 1 januari 2020 onder de nieuwe naam 'Jong JGZ' de jeugdgezondheidszorg in de gehele regio Zuid-Holland Zuid uitvoeren. Dit is het gevolg van een Europees aanbestedingstraject dat door de Dienst Gezondheid & Jeugd in opdracht van de tien gemeenten in deze regio is uitgezet.

Voorheen leverde Rivas de jeugdgezondheidszorg in de gemeenten Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Conform de voorwaarden in de aanbesteding zal Careyn de uitvoerende medewerkers van Rivas overnemen. Op deze manier wordt de zorg voor de kinderen en ouders gecontinueerd en is de werkgelegenheid voor de uitvoerende medewerkers verzekerd.

Careyn voert de jeugdgezondheidszorg (JGZ) op dit moment al jaren uit in Dordrecht en in de Hoeksche Waard. Daarnaast voert zij jeugdgezondheidszorg uit in de stad Breda. Met de uitbreiding van het werkgebied naar de gehele regio Zuid-Holland Zuid komt er dus een aantal gemeenten bij. "We zijn blij met de erkenning van onze ervaring in de JGZ en onze ideeën voor vernieuwing. We gaan dan ook vol enthousiasme deze opdracht uitvoeren", aldus Manon Arts, Directeur Jeugd, Jong JGZ.

Preventieve zorg

Jeugdgezondheidszorg betreft alle preventieve zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders. Van het consultatiebureau tot aan de zorg op het MBO, de medewerkers van de JGZ volgen de groei, ontwikkeling en opvoeding samen met ouders en kind en ondersteunen waar nodig of wenselijk. De komende jaren zullen wij extra aandacht besteden aan de vernieuwing van ons aanbod en de versterking van de samenwerking in het netwerk. Door intensiever samen te werken met partners in het jeugddomein kunnen we betere oplossingen op maat voor kinderen en hun ouders bewerkstelligen.

Careyn 'samen werkt het beter'

Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming, die mensen verbindt. Careyn staat voor levendigheid en goede zorg in elke wijk, buurt of woongemeenschap en stimuleert zelfredzaamheid bij de klant. Waar nodig staat Careyn klaar als betrokken partner met producten en diensten op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Voor iedereen: jong en oud, gezond of kwetsbaar. Careyn onderscheidt zich door de persoonlijke aanpak, altijd dichtbij de klant, want: 'samen werkt het beter'.